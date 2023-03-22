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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

بميزانية 500 مليون دولار.. البنك الدولي يساهم في حل مشكلات الزراعة بمصر

صدى البلد

استقبل السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي،  ميسكريم برهان - المدير الإقليمي الجديد للتنمية المستدامة بالبنك الدولى بالقاهرة والوفد المرافق لها في إطار متابعة ملفات التعاون بين وزارة الزراعة والبنك الدولي وذلك في مستهل عملها لبحث أوجه التعاون الثنائي بين وزارة الزراعة والبنك وكذا البرنامج الشامل للتنمية المستدامة، بما في ذلك تفعيل تقرير المناخ والتنمية المستدامة وتحديد سبل التعاون المستقبلي.


ومن جانبه أشار القصير، إلى التعاون القائم بين جمهورية مصر العربية والبنك الدولى المتمثل فى قيام البنك بدعم وزارتي التموين ووزارة الزراعة ببرنامج مرفق الغذاء بميزانية بلغت 500 مليون دولار وذلك للمساهمة في مواجهه الأضرار الناجمة عن الصراع الروسى الأوكرانى الذي أدى إلى اضطراب سلاسل الإمداد وارتفاع أسعار السلع الغذائية، كمًا أشار إلى أهمية الإسراع في معدلات الصرف والانجاز والمتابعة بمكون وزارة الزراعة خاصة فيما يتعلق بتاهيل محطات الغربلة للمحاصيل الاستراتيجية التابعة للوزارة وكذا الاهتمام بمكون استنباط اصناف عالية الانتاجية والمتحملة للاجهادات والظروف البيئية المعاكسة.

 

وأكد "القصير" على سرعة تمويل المشروعات المستقبلية المقترحة ومنها مشروع الإنذار المبكر ومشروع تكيف إنتاج المحاصيل فى وادى النيل والدلتا، وذلك لمواجهه التأثيرات السلبية للتغيرات المناخية، مشيرا الى أن كل هذه المشروعات بالتنسيق مع وزاره التعاون الدولى والتي اطلقتها على منصه نُوَفّى

 

ومن جانبها أكدت "ميسكريم" على رغبة البنك الدولي في مساعدة قطاع الزراعة في مصر على ضوء المتغيرات العالمية التي أدت الى تفاقم مشكلة الأمن الغذائي العالمي.

 

 وأشارت ايضا ان قطاع الزراعة يشكل أحد أهم القطاعات التي يقوم البنك بتمويلها بالاضافة الى قطاعات البيئة والمياه والتطوير الاجتماعي وان البنك لديه خطة مستقبلية لدعم مشروعات قطاع الزراعة خاصة في مجال الإنذار المبكر وتكييف المحاصيل وانها تطلع لقيام السادة الفنين بوزراة الزراعة بالعمل عن قرب مع فريق العمل الزراعي بالبنك الدولي.


حضر اللقاء د. سعد موسى – المشرف على العلاقات الزراعية الخارجية والدكتور محمد فهيم مستشار وزير الزراعة للمناخ

الزراعة البنك الدولي تعزيز التعاون وزير الزراعة التنمية المستدامة

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