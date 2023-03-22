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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

برشلونة مهدد بالإقصاء من دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل

برشلونة
برشلونة

كشف تقرير صحفي اليوم، الأربعاء، أن نادي برشلونة الإسباني، مهدد من الاستبعاد من بطولة دوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل.

كان القضاء الإسباني وجه اتهاما لنادي برشلونة ورئيسين سابقين له والمسئول التحكيمي السابق خوسية ماريا إنريكيس نيجريرا، بالفساد في قضية الدفعات المالية المشبوهة من النادي الكتالوني لنيجريرا، حيث يشار إلى أن النادي الكتالوني دفع ما أكثر من 7.3 مليون يورو لنيجريرا بين عامي 1994 و2018، وعلى إدارة البلوجرانا إثبات عكس ذلك لأن النادي مهدد بعقوبات قاسية قد تصل إلى الحل.

وبحسب صحيفة "الكونفيدينسيال" الإسبانية، فإن إدارة النزاهة بالاتحاد الأوروبي لكرة القدم، أرسلت خطابا للاتحاد الإسباني لكرة القدم، في 24 فبراير الماضي، للمطالبة بجميع التفاصيل في التحقيقات القانونية السارية ضد برشلونة.

وتابعت الصحيفة الإسبانية، أنه حال إدانة برشلونة، فإنه سيكون قد اخترق المادة 50 من لوائح "يويفا"، حيث تحظر على أي فريق بممارسة أي نشاط يؤثر على نتيجة مبارياته المحلية أو القارية، كما تنص هذه اللائحة أيضا على عقوبة مدتها الإقصاء لمدة موسم واحد من المسابقات الأوروبية.

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