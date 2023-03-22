نشرة المرأة والصحة|هذه الأبراج الأكثر جدلا.. فستان زفاف زوجة إمام عاشور يثير الجدل.. معلومات صادمة عن فيروس ماربورج

نشر موقع “صدى البلد”، عددا من الأخبار المهمة في مجالي المرأة والصحة على مدار اليوم، نعرض إليكم أبرز هذه الأخبار خلال التقرير التالي.

تفضل بعض الأبراج الجدال حول كل شيء للفوز بالمعارك، توقع سلسلة من المشاحنات المقنعة من هذه الأبراج، ويفضل تجنبهم خلال الصيام في شهر مضان، بعض الأشخاص لديهم القدرة الفطرية على السيطرة الجيدة على لغتهم.

تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي، صورا جديدة من حفل زفاف اللاعب إمام عاشور، الذي أقيم مساء أمس في إحدى الفنادق الكبرى بالقاهرة وسط حضور المشاهير والأهل والأصدقاء.

أكدت وزارة الصحة في تنزانيا، أن خمسة أشخاص توفوا فيما يتلقى 3 آخرين يتلقون من مرض ماربورج الشبيه بالإيبولا، وكانت جميع الحالات في منطقة كاجيرا الغربية بأفريقيا، وتمكنت الحكومة من السيطرة عليها وتجنب انتشارها خارج البلد.

ظهرت الفنانة غادة عبد الرازق بمجموعة من الإطلالات الساحرة والشتوية في برومو مسلسلها الرمضاني "تلت التلاتة".

يحاول الكثيرون التخلص من الشخير أثناء ألنوم، ولكن اغلب المحاولات تفشل.. وقد كشفت دراسة جديدة أجراها باحثون في جامعة مانشستر، أنه يمكن التغلب على الشخير أثناء النوم بخطوات بسيطة بعيدا عن العمليات وتركيب أجهزة لتنظيم التنفس.