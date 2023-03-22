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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

نشرة المرأة والصحة|هذه الأبراج الأكثر جدلا.. فستان زفاف زوجة إمام عاشور يثير الجدل.. معلومات صادمة عن فيروس ماربورج

زوجة إمام عاشور
زوجة إمام عاشور

نشر موقع “صدى البلد”، عددا من الأخبار المهمة في مجالي المرأة والصحة على مدار اليوم، نعرض إليكم أبرز هذه الأخبار خلال التقرير التالي.

هذه الأبراج الأكثر جدلا.. احذر منهم في رمضان

تفضل بعض الأبراج الجدال حول كل شيء للفوز بالمعارك، توقع سلسلة من المشاحنات المقنعة من هذه الأبراج، ويفضل تجنبهم خلال الصيام في شهر مضان، بعض الأشخاص لديهم القدرة الفطرية على السيطرة الجيدة على لغتهم.

بفستان لافت.. إطلالة زوجة إمام عاشور في زفافهما تثير الجدل على السوشيال ميديا

تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي، صورا جديدة من حفل زفاف اللاعب إمام عاشور، الذي أقيم مساء أمس في إحدى الفنادق الكبرى بالقاهرة وسط حضور المشاهير والأهل والأصدقاء.

بعد وفاة 5 أشخاص في أفريقيا.. معلومات صادمة عن فيروس ماربورج

أكدت وزارة الصحة في تنزانيا، أن خمسة أشخاص توفوا فيما يتلقى 3 آخرين يتلقون من مرض ماربورج الشبيه بالإيبولا، وكانت جميع الحالات في منطقة كاجيرا الغربية بأفريقيا، وتمكنت الحكومة من السيطرة عليها وتجنب انتشارها خارج البلد.

سعر صادم لجاكيت وشال غادة عبدالرازق من برومو مسلسلها الرمضاني

ظهرت الفنانة غادة عبد الرازق بمجموعة من الإطلالات الساحرة والشتوية في برومو مسلسلها الرمضاني "تلت التلاتة".

بدون عمليات.. 3 خطوات سهلة تساعدك في التخلص من الشخير أثناء النوم

يحاول الكثيرون التخلص من الشخير أثناء ألنوم، ولكن اغلب المحاولات تفشل.. وقد كشفت دراسة جديدة أجراها باحثون في جامعة مانشستر، أنه يمكن التغلب على الشخير أثناء النوم بخطوات بسيطة بعيدا عن العمليات وتركيب أجهزة لتنظيم التنفس.

 

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