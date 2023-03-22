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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

بدون عمليات.. 3 خطوات سهلة تساعدك في التخلص من الشخير أثناء النوم

كيف يمكن التخلص من
كيف يمكن التخلص من الشخير نهائيا ؟  

يحاول الكثيرون التخلص من الشخير أثناء ألنوم، ولكن اغلب المحاولات تفشل.. وقد كشفت دراسة جديدة أجراها باحثون في جامعة مانشستر، انه يمكن التغلب على الشخير أثماء النوم بخطوات بسيطة بعيد عن العمليات وتركيب اجهزة لتنظيم التنفس.

 

كيف يمكن التخلص من الشخير نهائيا ؟

 

وافاد الباحثون المشرفون على الدراسة، أنه على الرغم من إبتكار اجهزة نساعد على تخطي مشكلة الشخير اثناء النوم، إلا أن هناك طرق أرخص وأساليب قد تكون فعالة بشكل اكبر في التخلص من الشخير أثناء النوم

 

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وأضاف الباحثون، إلى أنه يمكن لوضع وسادة إضافية ان ترفع الرأس وتقلل الشخير اثناء النوم، وذلك يسمح للهواء أن يمر بسلاسلة، وفقا لما نشر في صحيفة “ديلي ميل” البريطانية.

 

وأكد الباحثون، أن أخد حمام ساخن قبل النوم يمكن ايضا ان يساعد على إرخاء العضلات، مما يسمح للهواء بالمرور من مجرى الهواء بشكل اكبر بدظن مواجهة اي عراقيل تسبب الشخير.

 

وأشار الباحثون، أن فقدان الوزن كانت من اكثر الطرق فاعلية في التخلص من الشخير نهائيا، وقال السيد هوبسون، وهو مستشار في مؤسسة مانشستر التابعة لجامعة مانشستر، أن الأساليب والطرق البسيطة كانت اكثر فاعلية مع اغلب المشاركين في الدراسة في التخلص من الشخير.

 

كيف يمكن التخلص من الشخير نهائيا ؟

 

وأشار هوبسون، أن أفضل نصيحة لتوقف الشخير هي بتجربة أشياء بسيطة، مثل : وضع وسائد إضافية أو النوم على أحد الجانبي. وفقدان الوزن.

 

وتتبعت هذه الدراسة حوالي 2000 شخص يعانون من زيادة الوزن والشخير خلال النوم، حيث أن لديهم المزيد من الأنسجة التي تعطل مسيرة الهواء من المرور  في مجرى الهواء.

 

 ووجد الباحثون، ان وضع وسادة إضافية، أو الإستحمام قبل النوم، أو فقدان الوزن قد يكون وسيلة فعالة في التخلص من الشخير.

الشخير التنفس النوم مجرى الهواء فقدان الوزن

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