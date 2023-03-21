لمرضى النقرس.. تحذير من تناول هذه الأطعمة في شهر رمضان

هناك بعض الأطعمة من المعروف أنها تسبب العديد من المشاكل الصحية، وبالاخص لمرضى النقرس، ويعتبر مرض النقرس هو مرض يتسبب في التهاب المفاصل، مما تتسبب في الألم والالتهاب في هذا الجزء من الجسم.

أطعمة يجب على مرضى النقرس تجنبها

ومع اقتراب شهر رمضان، يجب على مرضى النقرس، أو من هم أكثر عرضه له تجنب بعض الأطعمة التي تسبب نوبات النقرس المؤلمة في الليل.

ويعتبر مرض النقرس أحد أكثر أنواع التهاب المفاصل إيلامًا، والتي يجب إختيار له أطعمة بعينها لتجنب الإصابة بنوباته المؤلمة، وفقا لما نشر في صحيفة إكسبريس البريطانية.

وقالت الدكتورة جوستين بتلر،: "النقرس هو نوع من التهاب المفاصل يسببه ارتفاع مستويات حمض البوليك في الجسم، عند المستويات المنخفضة، يكون حمض اليوريك مفيدًا، ولكن عندما يتراكم يمكن أن يتبلور في المفاصل ويسبب ألماً شديداً والتهاباً".

وأشارت بتلر، إلى أنه"يتكون حمض اليوريك عندما يكسر الجسم المركبات، المعروفة باسم البيورينات، الموجودة بشكل طبيعي في جسمك ولكن أيضًا في العديد من الأطعمة".

واوضحت بتلر، أن شراب الذرة عالي الفركتوز، المخفي في العديد من الأطعمة المصنعة، قد يؤدي إلى زيادة اعراض النقرس، بالإضافة إلى أن المشروبات الغازية والأطعمة المحلاة بمستويات عالية من الفركتوز قد تزيد من خطر الإصابة بالنقرس .

أطعمة يجب على مرضى النقرس تجنبها

وأضافت بتلر، إلى أنه يحدث ذلك عندما يكسر الجسم الفركتوز، يتم إطلاق البيورينات وفي غضون دقائق من تناول شراب الفركتوز العالي، ويمكن أن ترتفع مستويات حمض اليوريك في الدم."

وأفادت بتلر، أنه يمكن لحمض اليوريك ان يتسبب فيما ب تكوين بلورات في مفاصلك، مما يؤدي إلى نوبات النقرس المؤلمة.

وعلقت الطبيبة فيرونيكا بروسيك تشارفاتوفا: "خلال نوبات النقرس، يعاني الناس من آلام شديدة في المفاصل وغالبًا أيضًا تورم واحمرار في المفاصل المصابة، يظهر النقرس عادةً في مفاصل إصبع القدم الكبيرة ولكن يمكن أن يسبب ألمًا شديدًا في مفاصل أصابع القدم الأخرى أو الكاحلين أو الركبتين أيضًا."

وأكدت تشارفاتوفا، أن الفركتوز هو المحفز الأولي، إلا أن تناول الفاكهة الكاملة لا يزال يعتبر آمنًا للأشخاص الذين يعانون من النقرس بسبب المركبات الأخرى الموجودة في هذه الأطعمة الصحية، مثل : الألياف، وحمض الفوليك، وفيتامين سي، وتراكم حمض البوليك.

وتوصي مؤسسة التهاب المفاصل البريطانية "بالحد أو تجنب" المشروبات الغازية السكرية والأطعمة المصنعة لتقليل خطر الإصابة بنوبات النقرس.