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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

أشرف صبحي: انشاء لجنة عليا للاستثمار بوزارة الشباب والرياضة لتذليل أي عقبات

صدى البلد

التقي الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، بعدد من قيادات الوزارة لمتابعة المشروعات الاستثمارية التي تنفذها الوزارة، بالاضافة إلى المشروعات الجديدة المقترح البدء فيها.

أكد وزير الشباب والرياضة على أهمية المشروعات الاستثمارية في المجال الشبابي والرياضي، مشيرا إلى أن الوزارة حققت العديد من الإنجازات التي تتضمن برامج وأنشطة شبابية ورياضية، وتوسيع قاعدة ممارسة الرياضة، والمشروعات الإنشائية والطرح الاستثماري، والذي يأتي ضمن أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

واشار صبحي إلى إنه سيتم انشاء لجنة عليا للاستثمار، مكونة من قيادات الوزارة وذلك لتسهيل عملية الربط في المشروعات الاستثمارية في المجالات الشبابية والرياضية، وتحقيق اقصي استفادة ممكنة، وايضا تذليل كل العقبات التي قد تعوق المشروعات الاستثمارية.

كما استعرض اللقاء الفرص الاستثمارية الجديدة التي تدرسها وزارة الشباب والرياضة للبدء فيها في مختلف محافظات الجمهورية، الامر الذي يعود بالنفع على تطوير الخدمات الشبابية والرياضية التي يتم تقديمها لابناء المجتمع، وايضا تقليل العبء عن كاهل الدولة من أجل القدرة على تطوير مختلف القطاعات الاخري، والذي يتم بالشراكة مع مختلف الجهات من القطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني.

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