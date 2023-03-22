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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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محافظات

جامعة المنيا: تدشين وحدة لتسمين الماشية بمركز التجارب والبحوث الزراعية

رئيس جامعة المنيا
رئيس جامعة المنيا بمركز التجارب والبحوث الزراعية

تابع الدكتورعصام فرحات رئيس جامعة المنيا، مركز التجارب والبحوث الزراعية بشوشة، خلال جولة تفقد خلالها وحدات المركز للوقوف على آخر مستجدات الأعمال، والخطط المستقبلية لزراعاته وإنتاجه الحيواني.

 

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رافق رئيس الجامعة خلال جولته الدكتور حمدان إبراهيم عميد كلية الزراعة، والدكتور محمود عبد الهادي المدير التنفيذي للمركز، وأعضاء مجلس إدارة المركز، وأمين عام الجامعة.

وخلال الجولة اطلع رئيس الجامعة على زراعات المحاصيل الاستراتيجية بأراضي المركز وفي مقدمتها القمح في إطار توجهات القيادة السياسية بالتوسع في إنتاجيته، وتحقيق الأمن الغذائي للمصريين، والمنزرعة على مساحة 50 فداناً، إلى جانب زراعات الشعير على 10 افدنة، وزراعات القصب والكراوية والتين الشوكي والأعلاف على مساحات تزيد عن 65 فداناً. 

كما شملت الجولة تفقد فرحات ، زراعات النبق استعداداً لتجهيزات عمل المنحل التابع لمزرعة شوشة، ومزرعة النخيل على مساحة 120 فدان، وزراعات الزيتون على مساحة 63 فداناً.

وأشاد رئيس الجامعة بتجارب المركز في استنباط سلالات جديدة عالية الإنتاجية ومقاومة للأمراض والتي يصل متوسط انتاجيته ما بين 28 إلى 32 أردباً للفدان بإشراف د. حسن محمد فؤاد رئيس قسم المحاصيل بكلية الزراعة، والبدء في إجراءات التسجيل للصنف تحت مسمي "المنيا"، بالإضافة إلى تجارب زراعة البلوبان لأعلاف الحيوانات والذي يمتاز بارتفاع نسبة البروتين به وقلة الرطوبة، ويستمر لمدة 10 سنوات بالأرض، وتصل إنتاجيته إلى 200 طن بالعام.

ووجه  فرحات، خلال تفقده لمزرعة الإنتاج الحيواني إلى تعزيز الخدمات التي يقدمها المركز لأبناء الجامعة، وتوفير منتجات الإنتاج الحيواني من الأغنام والماعز طوال شهر رمضان بمنافذ المركز بالحرم الجامعي، والبدء في تدشين وحدة جديدة لتسمين الماشية.

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