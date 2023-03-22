عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مقالات

ما بعد عيد الأم

مديحة عاشور
مديحة عاشور

منذ أيام احتفل العالم بعيد الأم، وامتلأت صفحات التواصل الاجتماعى بالتهانى والورود والكروت الملونة، وصور الأمهات الجميلة، وأقبل البعض على متاجر الهدايا لشراء هدية عيد الأم، وامتلأت الإذاعة والتليفزيون بأغنيات الأمومة، وأقامت بعض المدارس الاحتفالات.

ولكن هل تختفى مظاهر المودة والاهتمام بأمهاتنا حتى يعود يوم الأم فى 21 مارس من العام القادم؟ هل كل هدية مهما كانت جميلة وكل جملة مهما كانت صادقة ومعبرة، هل كل قبلة على يديها تكفى قدرها وعطاءها؟

بالتأكيد الإجابة لا، فلنجعل من عيد الأم إشارة تنبيه لكل من ألهته أعباء الحياة وصخبها عن ست الحبايب، فلنجعله تذكرة لنا لنظل قائمين على حبهن ورعايتهن طوال العام وليس فقط يوم فى العام.

الأم التي كرمها الله عز وجل، وأوصى بها الرسول الكريم، كل قواميس اللغة لا تكفى  للتعبير عن قدرها ومكانتها، وكل كلمات الشكر للأمهات العظيمات لا تفي حقهن، وكل البذل والعطاء مقابل عطائها نقطة فى بحر.

وأخيرا أقول لك يا أمى إن مكانك بقلبى باقٍ منذ أن وهبنى الله الحياة وإلى الأبد تزداد مساحته فى كل يوم بقدر عطائك العظيم، كل الكلمات تقف عاجزة أمام حبى وعرفانى لكِ، أخيرا لكِ منى كل الحب.

وتحية لأمهاتنا العظيمات المكافحات، تحية  لكل أم هى عمود البيت، العابرة للأزمات دائما.

تحية لكل أم أجبرتها ظروف الحياة أن تكون أما وأبا فى آن واحد.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

320 جنيهًا دفعة واحدة.. زلزال يضرب أسعار الذهب وعيار 21 الآن مفاجأة

رسميًا| هبوط كبير في أسعار الدواجن البيضاء قبل ساعات من رمضان.. الأسباب والتفاصيل

57 جنيهًا مرة واحدة|مفاجأة بأسعار الدواجن الآن مع دخول أطنان الفراخ البرازيلي

ادعولي.. أول رد من إمام عاشور على انتقاله للأهلي| تفاصيل

هيتوقف| محامي كهربا يُفجر مفاجأة جديدة بشأن غرامة الزمالك

مفاجأة مدوية.. وكالة فيتش سوليشنز تكشف عن بشرى سارة بشأن الجنيه

عامر حسين يكشف مفاجأة بعد انسحاب الأهلي من كأس الرابطة

سيناريوهات مختلفة.. رد مفاجئ من ميتلاند الدنماركي على انضمام إمام عاشور للأهلي

ترشيحاتنا

بقصر الأمير طاز.. تعرف على حفلات صندوق التنمية الثقافة في رمضان

هذه الأبراج الأكثر جدلا.. احذر منهم في رمضان

رئيس الأركان يشهد بياناً للتكتيكات الصغرى والمهارة فى الميدان لإحدى تشكيلات الجيش الثانى الميدانى

قوى عاملة الإسكندرية توفر 44 فرصة توظيف للشباب بعروس المتوسط

رانيا يوسف تكشف لأول مرة أسباب طلاقها من محمد مختار

جهاز حماية المستهلك ينعى والد المهندس أيمن حسام

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. شاكيرا تبكي في محل حلوى شهير في نيويورك |ما السر؟

بفستان لافت...إطلالة زوجة إمام عاشور في زفهاهما تثير الجدل على السوشيال ميديا

يعيش حتى 20 عاما.. اكتشاف عنكبوت الباب المسحور في أستراليا

بعد وفاة 5 أشخاص في أفريقيا.. معلومات صادمة عن فيروس ماربورج

فيديو

مسلسلات رمضان 2023.. قوة الشوق تربط قلب روجينا على كلمات ياسين التهامي

تراجع أسعار الذهب والدولار اليوم الأربعاء| شاهد

لحظة بكاء إعلامية شهيرة بسبب قصيدة مؤثرة

مسلسلات رمضان 2023.. مغامرات خالد النبوي مع شخصية الشافعي في رسالة الإمام

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد نجم

صيام الضمير وتهذيب النفس

مديحة عاشور

ما بعد عيد الأم

هند عصام

أمي.. وكفى

عبد المعطى أحمد

انتصارات وفتوحات شهر الصيام

د.هادي التونسي

ابدع شيئا

مني أحمد

الفكرة

نهال علام

كتف في كتف

دينا أحمد علي

تمكين المرأة بالتحول الرقمي

اﻟﻤﺰﻳﺪ