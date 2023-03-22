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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

نائب محافظ سوهاج يشهد صلح أبناء العمومة من "المحارصة" بقرية العوامية بساقلتة

صدى البلد

أناب اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، اليوم، أحمد سامي القاضي نائب المحافظ؛ لحضور مراسم الصلح بين أبناء العمومة من عائلة "المحارصة" بقرية العوامية مركز ساقلتة، بحضور اللواء وائل منصور مساعد مدير أمن سوهاج، واللواء محمود طه رئيس مباحث المديرية، والنائب زكريا حسان.

والنائب شعبان لطفي، والنائب محمد لبيب، أعضاء مجلس النواب، وأحمد البدري رئيس مركز ومدينة ساقلتة، وعدد من القيادات الأمنية والتنفيذية، ورجال الدين الإسلامي والمسيحي، وعمد ومشايخ وأهالي القرية والقرى المجاورة.

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محافظة سوهاج

ونقل نائب المحافظ تحية المحافظ لجميع الحضور، وتقديره للعائلتين ولجنة المصالحات ورجال الأمن على ما بذلوه من مجهودات خلال الفترة الماضية لإنهاء تلك الخصومة، داعيًا إلى نبذ العنف والوقوف صفًا واحدًا لمواصلة مسيرة البناء والتنمية التي تشهدها المحافظة.

وأكد أنه لا تنمية بدون أمن وأمان، مؤكدا حرص محافظة سوهاج بالتعاون مع مديرية الأمن ولجنة المصالحات لإنهاء جميع الخصومات الثأرية بنطاق المحافظة.

وقد تمت مراسم الصلح اليوم بين العائلتين بعد نجاح جهود لجنة المصالحات بالمحافظة بالتعاون مع الأجهزة الأمنية والحكماء من أهل القرية في إنهاء الخصومة، بنظام القودة الكفن، وأدوا جميعًا قسم الصلح وسط فرحة عارمة سادت بين الحضور جميعًا.

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