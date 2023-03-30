مصطفى خاطر في حواره مع صدى البلد: أنا ملك اللقطة على المسرح ومسلسل كشف مستعجل حدوتة حلوة

ـ مصطفى خاطر فى حواره مع صدى البلد: الممثل بطبعه طماع وبيحب يقدم الأفضل دايما

ـ التعاون مع شادي الرملى مش صعب وأحسن حاجة فيه أنه بيقدمنا بشكل مختلف

ـ أنا دخلت كشف مستعجل آخر واحد واللى حمسني وجود توتا فى المسلسل

ـ معياري فى أى عمل إرضاء الجمهور

ـ لسه مبدأتش تصوير البيت بيتي وكل الأخبار اللى نزلت عنه مغلوطة



تلقائيته سر تألقه، عادة ما يبحث كل فنان عن طريقة للظهور بها على الشاشة لتكون سر نجوميته، إلا أن مصطفى خاطر قرر أن يظهر على الشاشة بتلقائية والتى كانت سببا فى نجاحه، بجانب تقمصه العديد من الشخصيات المختلفة إلا أنه قادر على الاحتفاظ بتلقائيته، التى جعلت منه واحدا من أهم نجوم الكوميديا.

مصطفى خاطر يخوض فى موسم رمضان الحالي مسلسل كشف مستعجل وهو المسلسل الذي يتعاون فيه مع مجموعة كبيرة من نجوم الفن وعلى رأسهم محمد عبد الرحمن توتا صديق رحلة الكفاح، ليكون هذا التعاون الأول الذي يجمعهما سويا فى الدراما.



صدى البلد حاورت مصطفى خاطر للحديث عن مسلسله الجديد ، والمنافسة فى شهر رمضان، والعديد من الأسرار والتفاصيل التى يكشفها لأول مرة وإليكم نص الحوار:





فى البداية كيف جاء ترشيحك لمسلسل كشف مستعجل؟

جاء ترشيحي لمسلسل كشف مستعجل عن طريق المنتج كريم أبو ذكري، وعندما عرض عليّ الورق أعجبت بالفكرة جدا وتحمست لتقديمها خاصة وأنها مع توتا الذي التقى معه دراميا لأول مرة.

وماذا عن ردود الأفعال حول المسلسل حتى الآن؟

الحمد لله منذ بداية الحلقة الأولى وهناك ردود أفعال غير متوقعة من قبل الجمهور وعلي الرغم من منافسة المسلسل من خلال منصة رقمية إلا أن المسلسل استطاع أن ينافس بقوة منذ عرض الحلقة الأولى منه.

على مدار سنوات عديدة لم تلتق مع عبد الرحمن توتا في الدراما فكيف كان هذا التعاون؟

أنا ومحمد عبد الرحمن أو توتا كما أحب أن أطلق عليه، قدمنا سويا من قبل سينما ومسرح فى أكثر من عمل، ولكن بالفعل هذا المسلسل أول عمل يجمعني به فى الدراما وأعتقد أننا بذلنا كل ما بوسعنا حتى يظهر كشف مستعجل بمستوى ينال إعجاب الجمهور.

وماذا عن كواليس التعاون مع توتا وباقي أفراد المسلسل؟

المسلسل يجمع عددا كبيرا جدا من نجوم الفن وعلى رأسهم توتا وهنادي مهنا ومحمد لطفى والفنانة الكبيرة هناء الشوربجي، لذلك كانت كواليس هذا العمل مختلفة تماما عن أى كواليس أخرى فهنا الجميع يتعامل بروح الأسرة الواحدة وأعتقد أن هذا سوف يظهر على الشاشة مع عرض أولى حلقات المسلسل.

كشف مستعجل مكون من 15 حلقة ويتم عرضه على إحدى المنصات هل تعتبر هذه مغامرة؟

ليست مغامرة وسعيد جدا لكوني أحد أفراد أولى أعمال هذه المنصة فى رمضان، لذلك قمت بالتحضير لها جيدا قبل بدء التصوير لخروج العمل فى أفضل صورة.



وماذا عن رأيك فى منافسة المنصات بعيدا عن شاشات التلفزيون؟

أعتقد أن دخول المنصات المختلفة فى المنافسة هو أمر يفيد الدراما، والقائمون عليها خاصة وأن المنصات الآن لها جمهور كبير، وسوق المنصات حاليًا لا يقل أهمية عن سوق التلفزيون، بالعكس فمنافسة المنصات قوية للغاية لأنها تعتمد على عدم التطويل فى عدد الحلقات، وتقدم فكرة المسلسل كاملة فى 10 أو 15 حلقة على الأكثر.

وماذا عن الصعوبات التي واجهتك في تقديم شخصية المريض النفسي؟

شخصية يوسف المريض النفسي على الرغم من بساطته على الشاشة إلا أنها احتاجت مجهودا كبيرا في التحضير لها قبل بداية التصوير، ولكن ليس كان هناك أي صعوبات في تقديم الشخصية، لأنني كنت حريصا علي تقديم المريض النفسي بشكل مختلف والحمد لله هذا ما ظهر على الشاشة من بداية المسلسل.

وهل قمت بتعديلات على سيناريو كشف مستعجل؟





ليست تعديلات بالمعني المفهوم، ولكنها آراء سواء فى التحضير للشخصية أو فى بعض المشاهد، وفى هذا المسلسل كانت التعديلات بسيطة للغاية فالعمل مكتوب بحرفية عالية، وكان هناك اتفاق على كافة التفاصيل قبل بداية التصوير.

وهل التعاون مع المخرج شادي الرملى صعب كما يتردد؟

المخرج شادي الرملى من المخرجين المتميزين، وهذا لم يكن التعاون الأول معه، فانطلاقتي فى السينما كانت مع شادي الرملى بفيلم أوشن 14، والميزة فى شادي الرملى أنه مخرج “شاطر” فى إظهار الممثل بشكل مختلف ومناسب للشخصية، لذلك فكان التعاون بيننا جيدا للغاية ليس فيه أى صعوبات.

وماذا عن رأيك في المنافسة في شهر رمضان ؟

شهر رمضان من الشهور المميزة خاصة فى الدراما، فالجميع يبذل قصارى جهده لتقديم عمل جيد لينال إعجاب الجمهور، وهو الهدف الذي يسعى إليه الجميع، لذلك فأنا بتمنى للجميع النجاح والتوفيق ، وبالتالى أتمنى أن يحقق كشف مستعجل النجاح المنتظر خاصة وأن جميع فريق عمل المسلسل اجتهدوا لخروجه على أكمل وجه.



شهرتك كانت من المسرح وحاليًا اتجهت للسينما والدراما كيف ترى هذا الأمر؟

الموضوع مختلف تماما، المسرح دائما ما يكون الفنان لديه مساحة كبيرة فى الارتجال دون تدخل من مخرج أو غيره، و لو عايز تعبير أدق “ أنا ببقى ملكة اللقطة على المسرح مفيش مخرج هيقول استوب”، عكس الدراما أو السينما بيكون هناك تحضيرات كثيرة قبل التصوير وعندما تخطئ يعاد المشهد بالكامل.

ما المعيار الذي يضعه مصطفى خاطر عند اختيار أى عمل؟

هناك معيار واحد فقط، عند اختياري أى عمل سواء فى السينما أو الدراما أو المسرح وهو كيف أقدم عملا مميزا للجمهور، بالإضافة إلى رضائي عن العمل نفسه، لأن إرضاء الفنان عن أى عمل يقدمه لم يحدث كثيرا، لأن من طبيعة الممثل الشاطر أنه طماع ودائما يبحث عن الأفضل فى شغله لذلك فإن رضاءه عن العمل أمر صعب للغاية.





بعيدا عن دراما رمضان ماذا عن الجزء الثاني من مسلسل البيت بيتي؟





مسلسل البيت بيتي يتم حاليًا كتابة الجزء الثاني منه، ولكن لم يتم تحديد موعد لتصويره حتي الآن.





وماذا عن الأخبار التى ترددت حول بدء تصوير الجزء الثاني استعدادا لعرضه بعد شهر رمضان؟

جميع هذه الأخبار مغلوطة لأن المسلسل يتم كتابته حاليًا كما وضعت مسبقا، وفور انتهاء الكاتب من السيناريو كاملا سوف يتم تحديد موعد لبدء التصوير، وأتمنى أن يحقق نجاحا أكبر من النجاح الذي حققه الجزء الأول.