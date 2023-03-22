أسلحة وذخائر ومخدرات واشتباكات مع الجيش الأردني.. ماذا يحدث في المملكة؟

نجحت المنطقة العسكرية الجنوبية الأردنية في التصدي اليوم الأربعاء، لمحاولة تسلل مجموعة من الأشخاص وتهريب كمية كبيرة من الأسلحة والذخيرة والحبوب المخدرة قادمة من الواجهة الغربية.

من جانبه؛ صرح مصدر عسكري مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية ــ الجيش العربي أنه تم تحريك دوريات رد الفعل السريع وتطبيق قواعد الاشتباك ما أدى إلى تراجعهم باتجاه الطرف المقابل.

واكد المصدر أنه تم تكثيف عمليات البحث والتفتيش للمنطقة حيث تم العثور على مسدسات مختلفة الأنواع عدد (127)، ومخازن (248)، و(176) حبة كبتاجون، وتم تحويل المضبوطات إلى الجهات المختصة.

وشدد المصدر الأردني على أن القوات المسلحة تتعامل بكل قوة وحزم لحماية الحدود ومنع أي عملية تسلل أو محاولة تهريب وستقف بالمرصاد لكل من تسول له نفسه العبث بالأمن الوطني الأردني