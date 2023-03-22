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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

كاف يثير مخاوف الأهلي والهلال السوداني قبل مواجهة دوري أبطال إفريقيا

الأهلي والهلال السوداني
الأهلي والهلال السوداني

أثار الاتحاد الإفريقي لكرة القدم “كاف”، مخاوف النادي الأهلي ونظيره الهلال السوداني، قبل المواجهة الحاسمة ببطولة دوري أبطال إفريقيا.

ويواجه الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي نظيره الهلال السوداني، يوم 1 أبريل المقل، في تمام الساعة التاسعة مساءً، ضمن منافسات الجولة الأخيرة من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا.

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وحدد الاتحاد الإفريقي لكرة القدم يومي 24، 28 مارس الجاري، لمباراتي الجولة الثالثة والرابعة من التصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الإفريقية 2024 بكوت ديفوار.

ويتواجد بيرسي تاو مع منتخب جنوب إفريقيا من النادي الأهلي، بينما يتواجد مكابي ليليبو مع منتخب الكونغو من الهلال السوداني، ويُعد الثنائي من العناصر الأساسية التي يعتمد عليها الفريقين.

بيرسي تاو لاعب الأهلي رحلته شاقة في جنوب إفريقيا، مما يُعد إجهاد كبير على اللاعب خاصة عودته في فارق زمني قليل بين مباراة منتخب بلاده ومباراة الأهلي أمام الهلال السوداني.

ويخشى فريقي الأهلي والهلال السوداني على الثنائي من الإجهاد أو التعرض للإصابات قبل المواجهة المرتقبة بينهما في دوري أبطال إفريقيا.

الأهلي ضد الهلال السوداني

ويدخل الأهلي المباراة تحت شعار الفوز فقط من أجل حسم بطاقة الصعود إلى دور ربع النهائي، حيث يحتل المركز الثالث برصيد 7 نقاط، بينما يأتي الهلال السوداني في المركز الثاني برصيد 10 نقاط، وذلك من المجموعة الثانية بدوري أبطال إفريقيا.

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