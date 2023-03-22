عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

شروط واجبة لأصحاب المنشآت الفندقية بالقانون الجديد.. اعرفها

صدى البلد

شجع قانون المنشآت الفندقية والسياحية، والذي وافق عليه مجلس النواب الحالي بدور الانعقاد الماضي، الاستثمار السياحي لزيادة فرص العمل وزيادة العملة الصعبة، إلى جانب تنظيم وتيسير إجراءات استخراج تراخيص المنشآت الفندقية والسياحية لتشجيع الاستثمار السياحي.

وألزمت القانون في مادته 21، بتركيب المنشآت كاميرات مراقبة داخلية وخارجية وكافة الاشتراطات الأمنية في الأماكن والأنشطة التي تحددها اللجنة الدائمة وفقا للاشتراطات الخاصة التي تضعها في هذا الشأن بالتنسيق مع الجهات المعنية في الدولة، ويصدر وبهذه الاشتراطات قرار من الوزير المختص .

كما انه على مستغلى المنشآت الفندقية أو المسئولين عن إدارتها إخطار الوزارة المختصة في الأسبوع الأول من كل شهر بكتاب مسجل مصحوبا بعلم الوصول ببيان عن النزلاء في الشهر السابق، ويجب أن يكون البيان مطابقًا للكشوف اليومية الواجب إرسالها إلى إدارة شرطة السياحة المختصة التي تقع المنشأة في دائرتها، وذلك في ضوء ما نصت عليه المادة 22.

ولم تجز المادة 23 للمنشآت السياحية تقديم الخمور أو النرجيلة ( الشيشة) إلا بترخيص خاص صادر عن الوزارة المختصة ووفقًا للاشتراطات الخاصة التي تضعها في هذا الشأن، وذلك مقابل سداد رسم لا يقل عن ألف جنيه ولا يجاوز مائة ألف جنيه تُحدد فئاته بقرار من اللجنة الدائمة،ويُجدد هذا الترخيص سنويًا مقابل سداد نصف قيمة الرسم المقرر لمنحه .

مجلس النواب المنشآت الفندقية والسياحية العملة الصعبة فرص العمل زيادة العملة الصعبة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رسميًا| هبوط كبير في أسعار الدواجن البيضاء قبل ساعات من رمضان.. الأسباب والتفاصيل

تأخير موعد الإفطار.. مفاجأة بشأن توحيد أذان المغرب والفجر في رمضان

صدمة.. نجم الهلال السوداني مُهدد بالقتل قبل مواجهة الأهلي

رغبة كولر.. نجم الأهلي يرحل عن الفريق وفيوتشر الوجهة الأقرب

مجموعة الزمالك | شيك بدون رصيد يسبّب وداع المريخ لدوري أبطال إفريقيا

إعلان صادم.. روسيا: نهاية العالم النووية أصبحت قريبة

تقارير مغربية تحسم الجدل بشأن اسم مدرب الزمالك الجديد

منخفض جوي متعمّق.. أمطار رعدية تصل إلى السيول في ثاني أيام رمضان

ترشيحاتنا

وزير خارجية السعودية يهاتف نظيره الإيراني .. تفاصيل

دعاء دخول رمضان .. أدعية تفتح لك أبواب الفرج والمغفرة

شبانة : من الصعب عودة طارق حامد للزمالك

جرام الذهب 18 بـ1,727 جنيه.. وهذا سعر عيار 21 الآن

حظك اليوم وتوقعات الأبراج الخميس 23 مارس 2023 مهنيا وصحيا وعاطفيا

الخارجية العراقية تدين تصريحات وزير المالية الإسرائيلي المتطرفة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

وُجدت داخل مطبخ وبحث عنها العالم طيلة 400عام.. العثور على لوحة غامضة ببريطانيا|تفاصيل

خبيرة تغذية تقدّم بعض النصائح لعلاج فطريات الشفاه

اِحذر .. النوم بعد السحور مباشرة يصيبك بأضرار صحية مخيفة

شيرى عادل رفقة زوجها تحتفل بقدوم رمضان من المالديف

فيديو

بدأت بأسوان والقادم أسوأ.. تنبؤات العالم الهولندي تتحقق في 6 دول|فيديوجراف

قرار عاجل من النيابة بشأن المتهم بالتخلص من زوجته وابنتيه بـ طنطا

حقيقة تغيير مواعيد المدارس في شهر رمضان 2023 .. فيديو

انخفاض 7 جنيهات في أسعار الدواجن البيضاء بمناسبة شهر رمضان 2023 |فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

البجعة السوداء والاقتصاد العالمي

أحمد نجم

صيام الضمير وتهذيب النفس

مديحة عاشور

ما بعد عيد الأم

هند عصام

أمي.. وكفى

عبد المعطى أحمد

انتصارات وفتوحات شهر الصيام

د.هادي التونسي

ابدع شيئا

مني أحمد

الفكرة

نهال علام

كتف في كتف

اﻟﻤﺰﻳﺪ