خريطة المسلسلات والبرامج على قناة dmc في رمضان

استعرض برنامج مساء dmc الذي يقدمه الإعلامي رامي رضوان خريطة البرامج والمسلسلات الكاملة التي ستعرضها قناة dmc بشكل يومي على مدار شهر رمضان، وتقدم القناة على مدار أيام رمضان باقة متنوعة ومختلفة من الأعمال الدرامية والبرامج.



وفيما يلي خريطة الأعمال الدرامية على شاشة قناة dmc في رمضان:

يعرض المسلسل الكرتوني يحيى وكنوز الساعة 6:15 مساء، والإعادة 7:30 صباحا، ومن المقرر عرض مسلسل رسالة الإمام بطولة النجم خالد النبوي الساعة 6:30 مساء، والإعادة الأولى الساعة 6 صباحا و الإعادة الثانية الساعة 11 صباحا.

ويعرض مسلسل الصفارة بطولة أحمد أمين في إطار 15 حلقة في الجزء الأول من رمضان، الساعة 7:45 مساءا، والإعادة الأولى الساعة 1 صباحا، والإعادة الثانية الساعة 2:15 ظهرا، بينما يعرض مسلسل "تحت الوصاية" لمنى زكي في الجزء الثاني من رمضان في نفس المواعيد.

كما أنه من المقرر عرض مسلسل سوق الكانتو بطولة أمير كرارة الساعة 9 مساءا، بينما تأتي الإعادة الأولى الساعة 2 صباحا والإعادة الثانية الساعة 1 ظهرا.

ويعرض مسلسل جعفر العمدة بطولة محمد رمضان في تمام الساعة 10:15 مساءا وتأتي الإعادة الأولى في تمام الساعة 5 صباحا والإعادة الثانية الساعة 9:45 صباحا، والإعادة الثالثة 4:30 عصرا.

ومن المقرر عرض مسلسل علاقة مشروعة بطولة ياسر جلال في الجزء الأول من رمضان على شاشة قناة dmc في إطار 15 حلقة الساعة الساعة 11:30 مساءا والإعادة 8:30 صباحا، ليعرض مسلسل "كشف مستعجل" في الجزء الثاني من رمضان في نفس المواعيد.

كما تعرض القناة برنامج "رجال صدقوا" الساعة 12:15 ظهرا، والإعادة 4:30 فجرا و7:45 صباحا، بينما يعرض برنامج "مطبخ الهوانم" الساعة 12:30 ظهرا.

يليه برنامج "لعلهم يفقهون" للشيخ خالد الجندي ورمضان عبد المعز، الساعة 3:30 عصرا والإعادة 3:45 فجرا، وبرنامج باب رزق ليسري الفخراني يعرض الساعة 4 عصرا، والإعادة 3:15 فجرا و8 صباحا، كما يعرض برنامج "حياة كريمة" الساعة 5:45 مساءا والإعادة 4:45 فجرا.

