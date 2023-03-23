أول أيام رمضان .. ننشر لكم مواعيد صلاتي الفجر والمغرب في سوهاج

يبحث الكثير من المسلمين عن موعد أذان صلاة المغرب أول يوم بشهر رمضان المُبارك 2023 في محافظة سوهاج أقصى جنوب صعيد جمهورية مصر العربية؛ لتناول وجبة الإفطار بعد صيام أكثر من 14 ساعة عن الطعام والشراب.

كما يبحث الكثير أيضًا عن موعد أذان صلاة الفجر بمحافظة سوهاج، بأول أيام شهر رمضان المُبارك؛ لمعرفة الوقت المُناسب للإستيقاظ من أجل إعداد وتناول وجبة السحور، وينشر لكم موقع صدى البلد في سطوره التالية، مواقيت الفروض الخمس حسبما جاء عن الهيئة المصرية العامة للمساحة.

مواعيد الصلاة بأول أيام شهر رمضان المُبارك 2023م

الفجْر ٤:٢٩ ص

الشروق ٥:٥٣ ص

الظُّهْر ١٢:٠٠ م

العَصر ٣:٢٧ م

المَغرب ٦:٠٦ م

العِشاء ٧:٢١ م