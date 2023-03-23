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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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فن

فرق العمر مش كبير أوي.. حكاية علاقة رانيا يوسف وأحمد الفيشاوي وحقيقة الزواج

رانيا يوسف - أحمد
رانيا يوسف - أحمد الفيشاوي

بعد 4 أشهر على صور الفنانة رانيا يوسف، مع الفنان أحمد الفيشاوي، المثيرة للجدل، والتي أثارت حولها التساؤلات، خرجت «رانيا» لتتحدث عن طبيعة العلاقة من خلال حلقة برنامج حبر سري، على قناة القاهرة والناس. 

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لقاء رانيا يوسف وأحمد الفيشاوي

بداية القصة جاءت، منذ تاريخ 25 ديسمبر عام 2022، حيث نشر الفنان أحمد الفيشاوى، عددا من الصور مع الفنانة رانيا يوسف، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى انستجرام، أثناء عقد جلسات عمل لتحضير لفيلم “ورد ريحان”. 

وعلق أحمد الفيشاوى على الصور: “أعمل على سيناريو فيلم ”ورد ريحان" والاحتفال بعيد الميلاد مع إحدى الممثلات المفضلة لدي وحلوة القلب.. رانيا يوسف". 

وظهر أحمد الفيشاوى ورانيا يوسف فى بعض الصور وهما يحتفلان باعياد الكريسماس وظهرت رانيا يوسف معه مرتدية فستانها الاحمر النارى. 

رانيا يوسف وأحمد الفيشاوي 

وكشف أحمد الفيشاوي عن مشاركة الفنانة رانيا يوسف في بطولة فيلم، ونشر بعض الصور برفقتها من التحضيرات الخاصة بالعمل، مع المخرج محمد نبيل، مؤكدا انه في بالغ سعادته لتعاونه مع نجمة في حجم وموهبة رانيا يوسف، مشدداً على أنها واحدة من الفنانات المفضلين لديه.

وظهرت الفنانة رانيا يوسف بإطلالة مثيرة وفستان مكشوف باللون الأحمر ونسقت معه جاكت باللون البنية الفاتح .

كما اعتمدت رانيا يوسف تسريحة شعر بسيطة حيث رفعته الي الأعلي بشكل كعكة وانهالت التعليقات علي الصورة حيث ظهر احمد الفيشاوي يرقد علي كتف رانيا يوسف وكانت أبرز التعليقات اختيار موفق واخرون هنقول مبروك قريب واليكم الصورة. 

رانيا يوسف وأحمد الفيشاوي 

تعليق أحمد الفيشاوي 

بعدها نشر الفنان أحمد الفيشاوى صورا عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى انستجرام من داخل الجيم في أول ظهور له بعد صورته المثيرة للجدل مع رانيا يوسف. 

وعلق أحمد الفيشاوى على الصورة قائلا: على وضعى الحمد لله. متجاهلا تماما حالة الجدل التى آثارها بسبب صورته مع رانيا يوسف.

 

رانيا يوسف تتحدث عن علاقتها مع أحمد الفيشاوي

علقت النجمة رانيا يوسف، على صورتها مع الفنان أحمد الفيشاوي وما أشيع عن ارتباطهما على مواقع التواصل الاجتماعي، قائلة: "أنا مش أكبر منه بعمر كبير، وهما 3 أو 4 سنوات "، موضحة أن هذه الصورة من كواليس عمل تشارك معه فيه.

ونفت الفنانة رانيا يوسف، خلال حوارها مع الإعلامية أسما إبراهيم، ببرنامج "حبر سري"، عبر شاشة "القاهرة والناس"،  صحة ارتباطها بالفنان أحمد الفيشاوي بسبب هذه الصورة، مضيفة: "أنا متخطبتش ليه ولم يحدث.. وده هزار أحمد مش عاتق الكبير والصغير والصورة نوع من دعاية لفيلم".

وأوضحت النجمة رانيا يوسف، أن أحمد الفيشاوي أخ وزميل لي، متابعة: "لو تقدم ليا مش هوافق عليه .. لدي اشتراطات حتى أخوض تجربة الزواج مرة أخرى".

فارق العمر بين رانيا يوسف وأحمد الفيشاوي

وتساءل الجمهور عن فارق العمر بين رانيا يوسف، وأحمد الفيشاوي، خاصة أن الأولى قالت إنه «مش كبير أوي» على حد وصفها.

وتبلغ رانيا يوسف، من العمر 49 عاما، حيث إنها مواليد يوم 1 من شهر ديسمبر عام 1973، بينما يبلغ أحمد الفيشاوي، من العمر 42 عاما، حيث أنه مواليد 11 نوفمبر عام 1980، أي أن رانيا تكبره بـ 7 سنوات.

رانيا يوسف احمد الفيشاوي الفنان أحمد الفيشاوى الفنانة رانيا يوسف حبر سري قناة القاهرة والناس

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