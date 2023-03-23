مستفزة.. بيان عاجل من المغرب بعد انتهاكات قوات الاحتلال

أدانت المملكة المغربية، اليوم الخميس، التصريحات المستفزة الصادرة عن أعضاء بالحكومة الإسرائيلية، والتي كان فيها استفزاز لدول عربية ولحقوق الشعب الفلسطيني.

وأكد وزير الشئون الخارجية والتعاون الأفريقي ناصر بوريطة، في تصريح صحفي، أن بلاده تدين وترفض دائما كل تصرف يمكن أن يكون تحريضيا أو ذا أثر سلبي.

وشدد على أن الحوار والمفاوضات هما السبيل الوحيد للتوصل إلى حل نهائي للقضية الفلسطينية بما يتطابق مع الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية وقرارات مجلس الأمن.

وأفادت وكالة أنباء فلسطين "وفا" بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء أمس الأربعاء، قامت باعتقال شاب فلسطيني من أريحا عند حاجز نصبته شرق رام الله.

وقال مدير نادي الأسير في أريحا عيد براهمة لـ "وفا"، إن قوات الاحتلال اعتقلت الشاب محمد علي أبو جنادي من سكان مخيم عقبة جبر جنوب مدينة أريحا، على حاجز طيار عند ما يسمى "دوار كراميلو" قرب بلدة الطيبة شرق رام الله.