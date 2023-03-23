مواقيت الصلاة وآذان المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة الإسكندرية

بدأ اليوم أول أيام الصيام في شهر رمضان الكريم ، ويستقبل المواطنون في مدن ومراكز وقرى المحافظة ، اليوم، موعد أذان المغرب في الإسكندرية اليوم الخميس 23 -3 -2023 ، وفق إمساكية رمضان المعلنة من هيئة المساحة المصرية.



ووفقا لما أعلنته الهيئة المصرية العامة للمساحة، فإنّ موعد أذان المغرب في الإسكندرية اليوم الخميس 23 -3 -2023، أول أيام رمضان، سيكون الساعة 06:08 مساء، وعدد ساعات الصيام يصل إلى 13 ساعة و40 دقيقة، وفقاً لإمساكية شهر رمضان 1444.

وأعلنت الهيئة المصرية العامة للمساحة، مواقيت الصلاة اليوم الخميس في قرى محافظة الإسكندرية، وفق إمساكية رمضان وموعد أذان المغرب في الإسكندرية اليوم الخميس 23 -3 -2023 كالتالي:

أذان الفجر 33: 4

أذان الظهر 12:7

أذان العصر 3:35

أذان المغرب 6:13

أذان العشاء 7:43