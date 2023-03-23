29 مارس.. وزير الخارجية الإيراني يلتقي نظيره الروسي في موسكو

أعلنت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، اليوم الخميس، في بيان صحفي، إن وزير الخارجية سيرجي لافروف سيلتقي بوزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان في موسكو يوم 29 مارس القادم.

وقالت زاخاروفا: "سيواصل الوزيران خلال اللقاء، تبادل وجهات النظر حول قضايا الساعة الدولية، بما في ذلك الوضع حول خطة العمل الشاملة المشتركة حول البرنامج النووي الإيراني، والوضع في سوريا وأفغانستان ومنطقة القوقاز، وبالطبع موضوع بحر قزوين".

وتابعت: "سيتم خلال لقاء الوزيرين بحث موضوع تحسين الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط، وسينظر في ضوء الاعلان عن عودة العلاقات بين إيران والعربية السعودية".

وأضافت زاخاروفا: "ويتوقع أن يتم إيلاء اهتمام كبير لإجراء استعراض شامل لجدول الأعمال الثنائي مع التركيز على المكون التجاري والاقتصادي، بما في ذلك تنفيذ مشاريع البنية التحتية المشتركة في مجال النقل والطاقة".

