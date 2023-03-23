5 خطوات.. كيف استعد النادي الأهلي لمواجهة الحسم أمام الهلال؟

يواجه فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي، نظيره الهلال السوداني يوم 1 أبريل المقبل، على ملعب استاد القاهرة، في إطار منافسات الجولة الأخيرة من دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

ويعول الجهاز الفني لفريق الأهلي بقيادة السويسرى مارسيل كولر، على كتيبة النجوم من أجل خطف بطاقة التأهل إلى ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا، وتحقيق الفوز على الهلال السوداني.

النادي الأهلي اتخذ العديد من التحركات على الأرض استعدادا لمواجهة الهلال السوداني فى جولة الحسم الأفريقية، والتي جاءت على النحو التالي:

تخفيض تذاكر مواجهة الأهلي والهلال

يسعى مجلس إدارة النادي الاهلي لتخفيض أسعار تذاكر مباراة الفريق الأول لكرة القدم أمام الهلال السوادني في الجولة الأخيرة من منافسات دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

ويحاول الأهلي تخفيض أسعار تذاكر مباراة الأهلي والهلال السوداني أمام جماهيره بعد الموافقة على حضور 50 ألف مشجع.

وأعلنت الجهات الأمنية أمس، الأربعاء، الموافقة على حضور 50 ألف مشجع للمباراة لدعم الأهلي في تلك المواجهة المصيرية.

تجديد عقود لاعبي الأهلي

أكد الإعلامي محمد شبانة، أن الأهلي سيعلن عن تجديد عقد حسين الشحات وياسر إبراهيم عقب لقاء الهلال السوداني.

وقال شبانة، في تصريحات عبر برنامجه “بوكس تو بوكس”: “حسين الشحات قبل الإصابة مع الأهلي قدم أفضل مستوى له مع الأهلي، ياسر إبراهيم أيضا تم التجديد له”.

وأضاف: “هناك حديث حول إمكانية مشاركة أيمن أشرف في مركز الظهير الأيسر للنادي الأهلي ويكون بديلا لعلي معلول”.

وتابع: “لم يحسم موقف ربيعة من التجديد، ومن الوارد أن يشارك في لقاء الهلال ويتألق مع الأهلي ووقتها سيتم التجديد له، وهو له باع وخبرات كبيرة مع الفريق وهو لاعب جيد ويلعب دائما وهو غير جاهز، وهو ما يتسبب في انطباع سيئ عنه”.

وزاد: “سيتم تمديد عقد محمود متولي، ولا يزال متبقٍ في عقده موسم آخر بخلاف الموسم الحالي”.

انسحاب الأهلي من كأس الرابطة

قرر مجلس إدارة النادي الأهلي، خلال اجتماعه الأخير، الاعتذار عن عدم المشاركة في بطولة كأس رابطة الأندية المصرية، في ظل ضغط مباريات الفريق الأول لكرة القدم نتيجة تلاحم المواسم، ومع انضمام عدد كبير من لاعبي الفريق إلى المنتخبات الوطنية، بخلاف استدعاء عدد من اللاعبين المحترفين لمنتخبات بلادهم خلال الفترة المقبلة.

كما درس المجلس الاستعانة بعدد من عناصر فرق الشباب والناشئين، وهو الأمر الذي واجه صعوبات كبيرة بسبب إعارة العديد منهم، إلى جانب ارتباط الآخرين بالمشاركة في مختلف المسابقات العمرية في نفس الوقت.

عقوبات على ثنائي الأهلي

كشف الإعلامي أحمد شوبير، نجم الأهلي والمنتخب السابق، حقيقة توقيع عقوبة على محمد الشناوي وطاهر محمد طاهر.

وأكد شوبير، في تصريحات عبر أثير “أون سبورت اف ام”، أن طاهر محمد طاهر متعاقد مع شركة عالمية لتصوير إعلان في الإمارات، والشركة قامت بإرسال دعوة له للسفر للإمارات.

وقال إن الأمر تم بمعرفة مجلس إدارة الأهلي، مشددا على أن الحديث عن عدم التزام الشناوي مثير للدهشة، خاصة أنه كابتن الفريق وأكثر اللاعبين الملتزمين.

وأضاف شوبير أن الأهلي لن يقوم بتوقيع أي عقوبة على الشناوي وطاهر محمد طاهر، مشددا على أن اللاعبين لم يلمسا كرة القدم.

وتابع: “اللي عنده فيديوهات ليهم بيلعبوا كرة هناك يبعتها”، مشددا على أن نجوم الكرة العالمية يقومون بتصوير إعلانات، مثل محمد صلاح ونيمار.

تأجيل مواجهة الأهلي والهلال

نجح النادي الأهلي في الحصول على موافقة الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (الكاف) بتأجيل مواجهة الهلال السوداني 24 ساعة.

ويقام لقاء الأهلي والهلال السوداني على ملعب استاد القاهرة يوم 1 أبريل المقبل بدلا من 31 مارس الجاري.