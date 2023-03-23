رضا عبد العال: "حسام حسن" اتظلم مع موسيماني وكولر في الأهلي

أكد رضا عبدالعال ، محلل برنامج "البريمو" أن حسام حسن مهاجم فريق الأهلي المعار إلى نادي سموحة تعرض إلى ظلم كبير مع الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني السابق للفريق الأحمر والسويسري مارسيل كولر المدير الفني الحالي للفريق.

وقال رضا عبدالعال ، محلل برنامج "البريمو" على قناة "تن" مع الإعلامي إسلام صادق :"حسام حسن لم يحصل على فرصته كاملة مع موسيماني المدير الفني السابق لفريق الأهلي أو كولر وتعرض للظلم كبير قبل أن يرحل إلى نادي سموحة على سبيل الإعارة" .

وأضاف :"حسام حسن يقدم مستوى فني قوي مع سموحة وأتوقع تألقه بشكل كبير هذا الموسم مع الفريق السكندري ".