بسعر رخيص جدا.. هاتف جدبد من نوكيا لـ ذوي الدخل المحدود

أطلقت شركة HMD Global، المالكة للعلامة التجارية نوكيا، هاتف ذكي جديد يستهدف ذوي الدخل المحدود.

وبحسب ما ذكره موقع "hindustantimes"، يتميز هاتف نوكيا الجديد Nokia C12 Pro، بمواصفات مشابه لإصدار الشركة السابق Nokia C12، من بينها مجموعة شرائح Unisoc، وكاميرا خلفية بدقة 8 ميجابكسل، ونظام تشغيل Android 12 (إصدار Go).

سعر ومواصفات هاتف نوكيا Nokia C12 Pro

يتوفر هاتف Nokia C12 Pro ذو الأسعار المعقولة، للبيع في أسواق الهند في نوعين مختلفين من خيارات التخزين، يأتي الطراز المنخفض بسعة 2 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي وذاكرة تخزين داخلية 64 جيجابايت، مقابل سعر 6999 روبية هندية (أي ما يعادل 2630 جنيه مصري).

وتتيح نوكيا البديل الأعلى بسعة 3 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي وتخزين داخلى بسعة 64 جيجابايت بسعر 7499 روبية هندية (أي ما يعادل 2810 جنيه مصري)، بالإضافة إلى ذلك، يدعم كلا الإصدارين من الهاتف سعة ذاكرة وصول عشوائي إضافية تصل إلى 1 جيجابايت، يتوفر هاتف Nokia C12 Pro بثلاثة ألوان هما: الأخضر النعناعي، والأسود، والأزرق الداكن.



يتميز هاتف Nokia C12 Pro، بشاشة من نوع IPS LCD، بقياس 6.3 بوصة، بجودة عرض HD+، تبلغ دقتها 1600×720 بكسل، تدعم معدل تحديث يبلغ 60 هرتز، تحصل الشاشة على نسبة عرض إلى ارتفاع تبلغ 20: 9 بكثافة 278 نقطة في البوصة تقريبا.

Nokia C12 Pro

تحت الغطاء، جهزن نوكيا الهاتف الذكي بمعالج ثماني النواة من نوع Unisoc SC9863A1، والمطور من قبل شركة "يونيسوك" الصينية، بدقة تصنيع 28 نانومتر، مقترنة بسعة تصل إلى 3 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي رام، وذاكرة تخزين داخلي مدمج بسعة 64 جيجابايت، ويعمل الهاتف الذكي بنظام Android 12 (إصدار Go) خارج الصندوق.

ويحتوي هاتف Nokia C12 Pro على كاميرا خلفية واحدة تتكون من عدسة بدقة 8 ميجابكسل تدعم ميزة التركيز البؤري التلقائي، وحدة الكاميرا مزودة بفلاش LED. على الجانب الأمامي، يحتوي الهاتف الذكي على كاميرا سيلفي بدقة 5 ميجابكسل ضمن قطع أعلى منتصف الشاشة.

ويتميز الهاتف الذكي أيضًا بدعم بطاقة SIM المزدوجة ويحتوي على مقبس سماعة رأس مقاس 3.5 ملميتر، ويحزم الهاتف بطارية قابلة للإزالة بقوة 4000 مللي أمبير في الساعة.

ويدعم هاتف Nokia C12 Pro، شبكات الجيل الرابع LTE، وتقنية البلوتوث 5.2، وتقنية الشبكات اللاسلكية Wi-Fi b/g/n، ويدعم الهاتف مقاومة الغبار ورذاذ الماء وفق معيار IP52.