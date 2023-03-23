الخارجية الروسية تصف أوكرانيا بالمواد الاستهلاكية بالنسبة لحلف «الناتو»

قالت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا في إفادة صحفية، اليوم الخميس، إن الأوكرانيين مجرد مواد استهلاكية بالنسبة لحلف شمال الأطلسي "الناتو"، ولم يعد أحد يهتم بمصيرهم في العواصم الأوروبية.

وتابعت: "لقد أصبح الحلف فعليا مشاركا في جرائم مروعة، وأصبح الأوكرانيون بالنسبة لـ "الناتو"، كما نرى جميعا، مجرد مواد قابلة للاستهلاك. لا أحد يهتم بمصيرهم سواء في العواصم الأوروبية أو فيما وراء المحيط".

وأضافت زاخاروفا أن الغرب هم من دفعوا الأوكرانيين نحو مزيد من التدمير، والدليل على هذا التقارير الأخيرة عن استعداد بريطانيا لتزويد نظام كييف بذخيرة اليورانيوم المنضب.

وكانت نائبة وزير الدفاع البريطاني أنابيل جولدي صرحت، أمس الأربعاء، بأن لندن ستنقل ذخيرة تحتوي على يورانيوم منضب إلى أوكرانيا.

ورد عليها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بأن هذه المبادرة تعني أن الغرب "قرر محاربة روسيا حتى آخر أوكراني، ليس بالأقوال وإنما بالأفعال".

كما وصف وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف مثل هذه الإمدادات بأنها خطوة نحو تصعيد خطير.

