علي جمعة: مصر تتمتع بجيش من القراء عبر العصور

قال الأستاذ الدكتور علي جمعة مفتي الجمهورية السابق وعضو هيئة كبار العلماء بالأزهر إن كل من في الشرق والغرب يعترف بعلم مصر وقرائها في التجويد والترتيل والقراءات، مضيفا: "اهتمام المصريين بقراءة القرآن والجينات الموجودة بهم تجعلهم متعلقين بالقرآن الكريم تعلق المحب".

واضاف جمعة خلال برنامجه "أرض التلاوة" المذاع عبر فضائية "الحياة"، اليوم الخميس، أن كل المسابقات العالمية للقرآن الكريم تجد فيها المصريين، منوها بأن مصر تتمتع بجيش من القراء عبر العصور.

وأكد الدكتور علي جمعة أن مصر هى المتربعة على عرش تلاوة القرآن بعلمائها.