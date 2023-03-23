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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

علي جمعة: مصر تتمتع بجيش من القراء عبر العصور

علي جمعة
علي جمعة

قال الأستاذ الدكتور علي جمعة مفتي الجمهورية السابق وعضو هيئة كبار العلماء بالأزهر إن كل من في الشرق والغرب يعترف بعلم مصر وقرائها في التجويد والترتيل والقراءات، مضيفا: "اهتمام المصريين بقراءة القرآن والجينات الموجودة بهم تجعلهم متعلقين بالقرآن الكريم تعلق المحب".

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واضاف جمعة خلال برنامجه "أرض التلاوة" المذاع عبر فضائية "الحياة"، اليوم الخميس، أن كل المسابقات العالمية للقرآن الكريم تجد فيها المصريين، منوها بأن مصر تتمتع بجيش من القراء عبر العصور.

وأكد الدكتور علي جمعة أن مصر هى المتربعة على عرش تلاوة القرآن بعلمائها.

علي جمعة الأستاذ الدكتور علي جمعة قراء مصر دولة التلاوة

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