شاهد.. أدهم نابلسي يقرأ سورة البقرة

نشر المطرب الأردني أدهم نابلسي فيديو أثناء تسجيله آيات من سورة البقرة بصوته وذلك عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، وأشاد المتابعون بطريقة تلاوة أدهم نابلسي للقرآن.

أعلن المغني المعتزل أدهم نابلسي، استقباله طفلته الأولى، بعد عدة أشهر من اعتزاله الفن والغناء، واتجاهه للإنشاد الديني وقراءة القرآن.

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ونشر أدهم نابلسي أول صورة لابنته عبر حسابه على موقع فيسبوك، وعلق عليها قائلا:" الحمدلله حمداً كثيراً طيّباً مباركاً فيه .. الحمدلله الّذي بنعمته تتمّ الصّالحات.. الحمد لله على جميل ما أعطى وعظيم ما وهب.. اليوم رزقنا الله بمولودتنا الأولى "ماسة".



وحصل الفنان المعتزل أدهم نابلسي، على إجازة في التلاوة والتجويد من احد المساجد في الأردن.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو جديد للمطرب السابق «أدهم نابلسي» بعد اعتزاله الغناء إذ ظهر في المقطع يؤذن للصلاة بصوت شجي.

خلال الفيديو، وقف «أدهم نابلسي» يؤذن لصلاة الجمعة بصوت مذهل، فيما وقف المصلون من حوله خاشعون في انتظار الصلاة.