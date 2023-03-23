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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

إخراج زكاة الفطر في رمضان.. أيهما أفضل التعجيل أم التأخير؟ الإفتاء توضح

زكاة الفطر
زكاة الفطر

قال الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إنه يجوز إخراج زكاة الفطر في أى يوم ووقت فى رمضان، لافتا إلى أن تأخير إخراج الزكاة إلى نهاية الشهر هو من السنة النبوية. 

إخراج زكاة الفطر

وتابع عثمان، خلال حلقة برنامج "فتاوى الناس"، المذاع عبر فضائية "الناس"، اليوم الخميس: "كلما تأخرت فى إخرجها كان أفضل والوقت الأفضل هو ليلة عيد الفطر المبارك، لأن فى ناس حالها متعثر ومش قادرة تصرف وبتكون استنزفت وبتكون جلست من العمل خاصة لاصحاب الحرف وليس الموظفين".

مقدار زكاة الفطر هذا العام

فيما حدَّد الدكتور شوقي علام -مفتي الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم، قيمة زكاة الفطر لهذا العام 1444 هجريًّا بـ (30 جنيهًا)، كحدٍّ أدنى عن كل فرد، كما حدد قيمة فدية الصيام لمن يعجز عنه لسبب شرعي مستمر ومعتبر بـ (20 جنيهًا) لهذا العام.
 
وأوضح مفتي الجمهورية، أنَّ تقدير قيمة زكاة الفطر لهذا العام لتكون عند مستوى 30 جنيهًا، جاء كحدٍّ أدنى عن كل فرد، مع استحباب الزيادة عن هذا المبلغ لمن أراد والله يضاعف لمن يشاء، مشيرًا إلى أن دار الإفتاء المصرية أخذت برأي الإمام أبي حنيفة في جواز إخراج زكاة الفطر بالقيمة نقودًا بدلًا من الحبوب؛ تيسيرًا على الفقراء في قضاء حاجاتهم ومطالبهم، والفتوى مستقرة على ذلك.
 

الصيام ليس امتناع عن الطعام والشراب فقط

قال الدكتور محمود شلبي أمين الفتوى بدار الإفتاء، إن الصيام ليس فقط امتناع عن الطعام والشراب فقط، من الفجر حتى المغرب، وإنما هناك حالة أعلى من هذا وهى أن يصوم الإنسان ويمتنع عن الحرام.
وتابع أمين الفتوى بدار الإفتاء، خلال استضافته ببرنامج "فتاوى الناس"، المذاع على قناة الناس، أمس الأربعاء: "االصيام هو إمساك، هو الامتناع عن فعل الحرام، يعنى الجوارح من اليد والرجل والعين وخلافه، يجب أن تتوقف عن الاعتداء على أحد أو ترتكب معصية سواء فى رمضان أو غير رمضان".
يشار إلى أن قناة الناس قناة فضائية دينية، تهدف إلى عرض الإسلام النقي، ونشر الفكر الوسطي، والتصدي للأفكار المتطرفة والهدامة، والمحافظة على منظومة القيم والأخلاق في المجتمع، وذلك من خلال مجموعة متنوعة من البرامج تُلبِّي رغبات المشاهدين، على اختلاف أعمارهم وثقافاتهم.

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