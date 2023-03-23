عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

بث مباشر .. صلاة التراويح من الجامع الأزهر الشريف

الجامع الازهر
الجامع الازهر

يقدم موقع صدى البلد، بثاً مباشراً، لشعائر صلاتي العشاء والتراويح من رحاب الجامع الأزهر الشريف، في ثاني ليلة من ليالي رمضان 2023 /1444هـ.

 

 

ويقوم المركز الإعلامي للأزهر الشريف ببث صلاة العشاء والتراويح مباشرة عبر صفحات ومنصات الأزهر الشريف وقطاعاته المختلفة وصفحة الجامع الأزهر على مواقع التواصل الاجتماعي، بعدد من الكاميرات التي تغطي أروقة وصحن الجامع الأزهر، لنقل روحانيات وشعائر الشهر الكريم إلى الناس في كل مكان.

وتعد صلاة التراويح ودروسها الحدث الأبرز الذي يقوم به الجامع الأزهر كل عام بالتعاون مع المركز الإعلامي للأزهر، مع نقلها مباشرة عبر صفحات ومنصات الأزهر الشريف على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث تؤدى صلاة التراويح هذا العام بواقع (20) ركعة يوميًّا، يؤديها (12) قارئًا، مع تنظيم «درس التراويح» ويحاضر فيه بالتعاون مع هيئة كبار العلماء وأساتذة جامعة الأزهر، كما ينظم الجامع أداء صلاة التراويح بمسجد مدينة البعوث الإسلامية، بواقع (20) ركعة يوميًّا، يؤديها (12) قارئًا.

الجامع الازهر أروقة الجامع الأزهر صلاة التراويح من الجامع الأزهر آخر وقت لصلاة التراويح

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الهلال السوداني يطالب بتطبيق المادة 24 أمام الأهلي| ماذا تعني وهل يستجيب الكاف ؟

وفاة الفنان مجدي عبد الوهاب وهذا موعد الجنازة

تعرف على مدرب الزمالك الجديد.. مصري وله إنجازات سابقة

تضرب البلاد غدًا| ماذا تعرف عن نوة العوة وبرد العجوزة

صن داونز يخطط لضم صفقة مفاجئة من الأهلي

بعد حلقة محمد رمضان وضربة الكرسي .. أول تعليق من رامز جلال

أحدها لم يخسر مباراة| من سيواجه الأهلي في ربع النهائي حال الصعود؟

عودة سيارة الشعب.. سعر هيونداي فيرنا الجديدة| صور

ترشيحاتنا

حكاية زفة رمضان بالصعيد| لماذا ارتدى شاب أقصري فستان عروسة ؟

وصايا هانى الناظر لصيام رمضان بأمان

4000 جنيه..فرص عمل للشباب من الجنسين بالمحافظات

وزير الري: متوقع أن يؤدي تغير المناخ في مصر لزيادة إجهاد المحاصيل

عقوبات جديدة وحرب معلومات.. بيان عاجل من الاتحاد الأوروبي بشأن روسيا

بعد الضربة الإسرائيلية.. مطار حلب الدولي يعود للخدمة بعد إصلاح الأضرار

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

جميلة الحلقة 1.. بوسي شلبي وخالد الصاوي وأشرف زكي ضيوف بشخصياتهم الحقيقة

جميلة الحلقة 1.. وفاة والد ريهام حجاج بعد تنازله عن أملاكه لها

ضرب نار الحلقة 1.. ياسمين عبدالعزيز تدخل القسم وأحمد العوضي يغادر للقاهرة

أمير كرارة لصدى البلد: غيرت جلدي في سوق الكانتو والدور تحدٍ جديد| حوار

فيديو

رانيا يوسف في تصريحات جريئة.. مش لاقية راجل مناسب وأحمد الفيشاوي مش عاتق وخالد يوسف بحترمه «فيديوجراف»

تحذير من تناول هذه الأطعمة بالسحور | تعليمات وزارة الصحة

سيول ثاني أيام رمضان .. تحذير عاجل بسبب حالة الطقس

مفاجأة في سعر الذهب والدولار بعد قرار الفيدرالي الأمريكي | تفاصيل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كواعب البراهمي

وداعا أبلة فضيلة

نجاة عبد الرحمن

البجعة السوداء والاقتصاد العالمي

أحمد نجم

صيام الضمير وتهذيب النفس

مديحة عاشور

ما بعد عيد الأم

هند عصام

أمي.. وكفى

عبد المعطى أحمد

انتصارات وفتوحات شهر الصيام

د.هادي التونسي

ابدع شيئا

مني أحمد

الفكرة

اﻟﻤﺰﻳﺪ