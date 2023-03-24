تعتبر النسخة XJR-15 واحدة من اقوى واندر سيارات شركة جاجوار، والتي صدر منها عدد 27 نسخة للاستخدام اليومي من اصل 53 نموذج، كما تعد هذه السيارة واحدة من ابرز نجوم سيارات التسعينات، حيث يرجع تاريخ انطلاقها للعام 1991.

سيارة جاجوار XJR-15

وبعد اكثر من 32 عامًا، تباع احد سيارات جاجوار XJR-15 للبيع في مزاد علني لدار Amelia Island، وتعتبر هذه السيارة هي نسخة نادرة بالفعل، حيث لم تستخدم من قبل مالكها الاصلي، لتقطع طوال هذه السنوات مسافة بلغت 250 كيلومتر فقط.

سيارة جاجوار XJR-15

القدرات الفنية لـ سيارة جاجوار XJR-15

تستخدم السيارة جاجوار XJR-15 محرك V12، ويذكر أنه كام يستخدم لسيارة السباقات XJR-9، وينتج هذا المحرك قوة قدرها 450 حصانا، سعة 6000 سي سي، بينما تصل السرعة القصوى للسيارة إلى 310 كيلومتر في الساعة، ومن خلال هذه القدرات الفنية يمكن للسيارة الانطلاق من نقطة السكون 0 وصولاً لسرعة 100 كيلومتر/ساعة في مدة زمنية تستغرق 3.2 ثانية.

سيارة جاجوار XJR-15

وتتمتع السيارة جاجوار XJR-15 بهيكل رياضية مميز، مع مصابيح امامية حادة، وهيكل انسيابي، يمنح السيارة افضلية التعامل مع الحركة الديناميكية للهواء، بالاضافة إلى وجود سبويلر رياضي خلفي، وجنوط رياضية مميزة، مع عدد ثنائي الابواب.

سيارة جاجوار XJR-15

سيارة جاجوار XJR-15 .. واحدة من أصل 27 نسخة في المزاد

ومن المرجع أن يتراوح سعر السيارة جاجوار XJR-15 بين مليون و200 الف دولار و مليون و 500 اللف دولار امريكي.