يذاع 10 مساء.. أولي حلقات مسلسل ضرب نار

أعلنت الفنانة ياسمين عبد العزيز عن موعد أولى حلقات مسلسلها الرمضاني" ضرب نار" عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات القصيرة إنستجرام.

وشاركت ياسمين عدة صورة جديدة لها من كواليس تصوير المسلسل رفقة زوجها الفنان"أحمد العوضي".

وكتب العوضي:"الحلقة الأولى على أون الساعة ١٠ مساء وإن شاء الله هيبقي ضرب نار فعلاً".

بدأت أحداث الحلقة الأولى من مسلسل "ضرب نار " للنجمة ياسمين عبد العزيز والنجم أحمد العوضي بأحداث مثيرة .

ضرب نار الحلقة الأولى:

وشهدت الحلقة ظهور ياسمين عبد العزيز "مهرة" بدور بنت من حارة شعبية وتعمل في مشغل خياطة .

فيما ظهر أحمد العوضي بدور " جابر الكوماندا" وهو رجل صعيدي يعمل في اصلاح اطارات السيارات .

وتتصاعد الأحداث سريعا حيث يقوم أحمد العوضي بخلاف مع احد كبار البلد والتي تنتهي المشكلة بقتل احد كبار العائلة علي يد ابن عمه.

بعدها يقوم كبير الكوماندا بالسفر إلى القاهرة ؛ هروبا من الثأر حيث ترغب العائلة الثانية في قتله.