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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

لا يليق بتاريخي الفني.. وفاء مكي: ندمت على مشاركتي في مسلسل كابوس

وفاء مكي
وفاء مكي

كشفت الفنانة وفاء مكي، عن الأدوار التي لعبتها وتشعر بالندم لمشاركتها بها، مشيرة إلى أنها نادمة على مشاركتها كضيفة شرف في مسلسل كابوس بطولة الفنانة غادة عبدالرازق، لأنه لا يليق بتاريخي الفني، مضيفة: ممكن أشارك كضيفة شرف في عمل يسبلي بصمة لكن ده سابلي بطيخ". 

واسترجعت الفنانة وفاء مكي خلال مشاركتها في برنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، الكثير من الذكريات والأسرار في حياتها الشخصية، لافتة إلى أنها تعلمت الصدق والصراحة والوضوح والالتزام والاحترام من جميع الأساتذة الذين عملت معهم خلال تاريخها الفني، وافتقدهم الآن في حياتي.

كما كشفت عن سبب طلاق والدتها، قائلة: والدي قام بتطليق والدتي بسببي لإنجابها بنتا، لأن أهل أبويا صعايدة مبيحبوش البنات واشترطوا على والدتي لو أنجبت بنت ما تجيش تاني.

طلاق مسلسل كابوس وفاء مكى الفنانة غادة عبدالرازق خط احمر

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