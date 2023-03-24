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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

سعر جوال Oppo A77 في السعودية

Oppo A77
Oppo A77

يأتي جوال  أوبو  A77 بعدة مميزات أهمها المعالج القوي من ميدياتك الذي يضمن لك أداء كل مهامك بسلاسة فائقة بلا تهنيج، مع كاميرا رئيسية في الخلفية بدقة 48 ميجابيكسل، مع بطارية كبيرة 5000 مللي أمبير في الساعة تدعم الشحن اليرف بقدرة 33 وات وتصل إلى 53% خلال 30 دقيقة فقط.

يتوفر جوال  أوبو  A77 في المتاجر الرقمية في المملكة العربية السعودية بسعر 780 ريال سعودي مع نسخة الذاكرة العشوائية ومساحة التخزين، 4 جيجابايت رام و 128 جيجابايت روم. في السطور التالية ترصد صدى البلد المواصفات الكاملة للجهاز وفقا لموقع gsmarena التقني.

Oppo A77

مواصفات Oppo A77

يأتي الجوال مع شاشة عرض IPS LCD حجم 6.56 بوصة، دقة 720x1612 بيكسل وكثافة بيكسلات 269 نقطة لكل بوصة، مع معدل تحديث 90 هرتز، ودرجة سطوع قياسية 480 شمعة لكل متر مربع وذروة سطوع 600 شمعة لكل متر مربع، ونسبة شاشة إلى هيكل 84.0%.

يتم تشغيل الجوال بواسطة معالج وحدة مركزية من ميدياتك شريحة MT6833P Dimensity 810 بدقة تصنيع 6 نانو، ثماني النوى، بتردد ميقاتي أقصى 2.4 جيجاهرتز، مع شريحة معالجة رسوميات الجرافيك Mali-G57 MC2 تقترن مع ذاكرة وصول عشوائي 4 أو 6 جيجابايت رام وسعة تخزين 64 أو 128 جيجابايت روم، يمكن زيادتها من خلال بطاقة microSDXC

يحزم جوال  أوبو  بطارية لا يمكن إزالتها سعة 5000 مللي أمبير تدعم الشحن السريع بقدرة 33 وات وتصل إلى 53% خلال 30 دقيقية، مع نظام تشغيل أندرويد 12 وواجهة مستخدم ColorOS 12.1 مع وزن إجمالي للجهاز 190 جم، وأبعاد طول 163.8 مم وعرض 75.1 مم وسمك 8 مم.

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يأتي الجوال بإعداد كاميرات ثنائي في اللوحة الخلفية مع مستشعر رئيسي بدقة 48 ميجابيكسل فتحة عدسة واسعة f/1.7 وكاميرا أخرى للعمق بدقة 2 ميجابيكسل فتحة عدسة f/2.4، وفلاش ليد وتصوير بانورامي وتقنية HDR، مع كاميرا سيلفي بدقة 8 ميجابيكسل فتحة عدسة f/2.0.

يدعم الجوال اتصالات واي فاي 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct وبلوتوث 5.3, A2DP, LE, aptX HD وتحديد الموقع الجغرافي GPS مع نظم ملاحة أخرى مثل GLONASS, BDS, GALILEO, QZSS.

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