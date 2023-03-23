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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

إسرائيل في وضع خطير.. الأجهزة الأمنية تحذر نتنياهو من غليان في الجيش

ارشيفية
ارشيفية

قالت قناة "كان" الرسمية الإسرائيلية، مساء اليوم الخميس، إن رئيس جهاز "الشاباك" رونين بار، ورئيس أركان الجيش الإسرائيلي هرتسي هاليفي حذرا رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو من غليان داخل الجيش والأجهزة الأمنية وأكدا أن الاحتجاجات على مُخطط إضعاف جهاز القضاء، ستتصاعد خلال الأيام المقبلة، وأن تداخل التهديدات يضع إسرائيل في موقف خطير.

وكشفت القناة عن أن رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، هرتسي هاليفي، عقد اجتماعًا أمس/الأربعاء/، مع نتنياهو عبّر خلاله عن تداعيات خطة إضعاف القضاء على الجيش الإسرائيلي في ظل اتساع دائرة معارضي مخطط الحكومة الإسرائيلية داخل الجيش والتهديدات بالامتناع عن تأدية الخدمة العسكرية.

ونقلت القناة الرسمية الإسرائيلية عن مصادر مُطلعة، قولها إن مخاوف الأجهزة الأمنية لا تتعلق فقط باتساع احتجاج جنود الاحتياط بل من تصاعد الغليان الداخلي في صفوف العناصر الذين يخدمون في قوات الأمن.

وبحسب التقديرات التي نقلها قادة الأجهزة الأمنية لنتنياهو فإن الإجراءات الاحتجاجية ستتصاعد، وهناك مخاوف من تأثير ذلك على كفاءة القوات الأمنية الإسرائيلية.

وأوضحت القناة أن هليفي، حذّر خلال الاجتماع الذي عقده مع نتنياهو في الكنيست، من تأثر وحدة الجيش الإسرائيلي إذا تمت المصادقة على التشريع الرامي لإضعاف جهاز القضاء من قبل الكنيست، الأسبوع المُقبل.

وذكرت القناة أن رونين بار رئيس جهاز الشاباك عقد اجتماعا منفصلا مع نتنياهو وحذره من تصاعد التهديدات الأمنية إلى جانب الصدع في المجتمع الإسرائيلي.

وشدد بار على أن تداخل التهديدات (الصدع الداخلي والتهديدات الأمنية الخارجية) يضع إسرائيل في موقف خطير"، وذكرت القناة أن هذه ليست المرة الأولى التي يحذر فيها رئيس الشاباك نتنياهو من التهديدات خلال الآونة الأخيرة. 

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