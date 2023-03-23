عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

السيطرة على حريق شب في منزل مكون من 3 طوابق بالقليوبية

نشوب حريق
نشوب حريق

تمكنت قوات الحماية المدنية بالقليوبية من السيطرة على حريق شب في منزل سكنى مكون من 3 طوابق بقرية كفر منصور بمركز طوخ دون أى اصابات او خسائر في الأرواح تحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة فتولت التحقيق وامرت بندب المعمل الجنائي لفحص الحريق ومعرفة أسباب نشوبه وتشكيل لجنة لحصر الخسائر والتلفيات.

الصور الأولى لحادث حريق مصنع مراتب بالمنطقة الصناعية في العبور بالقليوبية

إصابة وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية فى حادث تصادم


تقلت الأجهزة الأمنية بالقليوبية بلاغا بنشوب حريق بمنزل سكنى بقرية كفر منصور بمر كز طوخ عند الجامع الكبير.
وعلى الفور تم الدفع بسيارات الإطفاء وتم السيطرة على الحريق الذى اندلع فى منزل مكون من 3 طوابق بسبب  ماس كهربائي بالدور الثالث دون أى اصابات او خسائر في الأرواح.

القليوبية الحماية المدنية نشوب حريق المعمل الجنائى قوات الحماية المدنية بالقليوبية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الهلال السوداني يطالب بتطبيق المادة 24 أمام الأهلي| ماذا تعني وهل يستجيب الكاف ؟

بعد حلقة محمد رمضان وضربة الكرسي .. أول تعليق من رامز جلال

أمطار رعدية غزيرة.. موجة غير مستقرة تضرب البلاد لمدة 72 ساعة

أحدها لم يخسر مباراة| من سيواجه الأهلي في ربع النهائي حال الصعود؟

تضرب البلاد غدًا| ماذا تعرف عن نوة العوة وبرد العجوزة

وفاة الفنان مجدي عبد الوهاب وهذا موعد الجنازة

صن داونز يخطط لضم صفقة مفاجئة من الأهلي

بالأسماء.. مهيب عبد الهادي: الزمالك يتحرك لضم 3 صفقات سوبر

موضوعات متعلقة

الصور الأولى لحادث حريق مصنع مراتب بالمنطقة الصناعية في العبور بالقليوبية

الدفع بـ7 سيارات إطفاء للسيطرة على حريق مصنع مراتب في العبور بالقليوبية

إصابة وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية فى حادث تصادم

ترشيحاتنا

أفضل النصائح لقائدي السيارات في رمضان

احتجاجات فرنسا تمثل خطرا على حياة ملك إنجلترا.. ماذا يحدث؟

إعلان عاجل من الجيش الأوكراني بشأن الانسحاب الروسي من خيرسون

داعش يرتكب مجزرة بشعة بحق مدنيين في سوريا.. تفاصيل

عصيان ضد الحكومة في باريس.. احتجاجات فرنسا تخرج عن السيطرة| فيديو

الصور الأولى لحادث حريق مصنع مراتب بالمنطقة الصناعية في العبور بالقليوبية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

من كل محافظة أكلة.. اليخني الصعيدي.. ما هو وما طريقة عمله؟

هاجمتها رانيا يوسف في أول أيام رمضان| من هي الممثلة روان الفؤاد؟

مسلسل ستهم الحلقة 1.. قتل إياد نصار وارتداء روجينا زي الرجال

على الفطار .. 3 طرق طبيعية لعلاج الحموضة في رمضان

فيديو

في اول رمضان ..الروماني بورقا دانيلو مدرب نادي احد السعودي ينطق الشهادتين

نوة العوة تضرب البلاد غدا | تفاصيل

رانيا يوسف في تصريحات جريئة.. مش لاقية راجل مناسب وأحمد الفيشاوي مش عاتق وخالد يوسف بحترمه «فيديوجراف»

تحذير من تناول هذه الأطعمة بالسحور | تعليمات وزارة الصحة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كواعب البراهمي

وداعا أبلة فضيلة

نجاة عبد الرحمن

البجعة السوداء والاقتصاد العالمي

أحمد نجم

صيام الضمير وتهذيب النفس

مديحة عاشور

ما بعد عيد الأم

هند عصام

أمي.. وكفى

عبد المعطى أحمد

انتصارات وفتوحات شهر الصيام

د.هادي التونسي

ابدع شيئا

مني أحمد

الفكرة

اﻟﻤﺰﻳﺪ