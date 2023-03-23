السيطرة على حريق شب في منزل مكون من 3 طوابق بالقليوبية

تمكنت قوات الحماية المدنية بالقليوبية من السيطرة على حريق شب في منزل سكنى مكون من 3 طوابق بقرية كفر منصور بمركز طوخ دون أى اصابات او خسائر في الأرواح تحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة فتولت التحقيق وامرت بندب المعمل الجنائي لفحص الحريق ومعرفة أسباب نشوبه وتشكيل لجنة لحصر الخسائر والتلفيات.



تقلت الأجهزة الأمنية بالقليوبية بلاغا بنشوب حريق بمنزل سكنى بقرية كفر منصور بمر كز طوخ عند الجامع الكبير.

وعلى الفور تم الدفع بسيارات الإطفاء وتم السيطرة على الحريق الذى اندلع فى منزل مكون من 3 طوابق بسبب ماس كهربائي بالدور الثالث دون أى اصابات او خسائر في الأرواح.