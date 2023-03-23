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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

الصور الأولى لحادث حريق مصنع مراتب بالمنطقة الصناعية في العبور بالقليوبية

جانب من الحريق
جانب من الحريق

ينشر موقع صدى البلد الصور الأولى لنشوب اندلاع حريق بمصنع للمراتب بالمنطقة الصناعية بمدينة العبور بمحافظة القليوبية.

الدفع بـ7 سيارات إطفاء للسيطرة على حريق مصنع مراتب في العبور بالقليوبية

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من جانبه أعلن مصدر مسئول بمديرية الصحة بالقليوبية أن مرفق الإسعاف دفع ب 6 سيارات إسعاف للمشاركة في نقل أي مصابين جراء حريق شبّ بمصنع للمراتب بالمنطقة الصناعية بمدينة العبور.

 
وأكد المصدر أنه لا يوجد حتى الآن ثمة أى مصابين جراء الحريق، ولا زالت قوات الحماية المدنية بالقليوبية تواصل أعمال الإطفاء والسيطرة على النيران دون أن تمتد للمناطق المجاورة لها. 


وكانت قوات الحماية المدنية بالقليوبية قد دفعت بعدد 7  سيارات إطفاء  لمحاولة السيطرة على حريق شب بمصنع للمراتب بالمنطقة الصناعية بمدينة العبور، وذلك لمنع امتداد الحريق وإخماده دون أن يمتد المناطق المجاورة له.


وكانت الأجهزة الأمنية بالقليوبية قد تلقت إخطارًا بنشوب حريق بمصنع مراتب، بدائرة قسم العبور ، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية لمكان الحريق لفحصه والوقوف على أسباب اشتعال النيران به. 


وجرى الدفع بـ 7 سيارات إطفاء؛ للسيطرة على النيران، وإخماد الحريق  دون أن يمتد إلى المناطق المجاورة له دون خسائر بشرية، وحرر محضر بالواقعة وتولت الجهات المعنية التحقيق.

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حريق محافظة القليوبية اندلاع حريق مدينة العبور القليوبية مديرية الصحة نشوب حريق قوات الحماية المدنية

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