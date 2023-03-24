يسرا تكشف حقيقة خلافها مع المخرج يوسف شاهين.. وتؤكد: أدعم الوجوه الجديدة

حلت الفنانة يسرا، ضيفة على برنامج " عاصمة الفنون " المذاع على قناة " القاهرة الإخبارية"، وتحدثت يسرا عن مشوارها الفني والأعمال الفنية التي قدمتها .

حقيقة الخلاف مع يوسف شاهين

كشفت الفنانة يسرا ، تفاصيل العلاقة التي كانت تجمعها بالمخرج الراحل يوسف شاهين، وحقيقة وجود خلال بينهما، قائلة:" علاقتي بيوسف شاهين لم تكن متوترة ولم يكن بيننا خلاف ".

وأضافت يسرا :" يوسف شاهين كان بيحب تكون الفنانة ملكه، ويوسف شاهين مكنش عايزني اعمل مسرح ورفض فكرة قيامي بالمشاركة في أعمال مسرحية ".

وتابعت يسرا :" مشاركتي في مسرحية كعب عالي سبب اعتذاري عن احد اعمال يوسف شاهين ".

دعم الوجوه الجديدة

وقالت يسرا ،: "ده حق الوجوه الشابة عليا، وأنا كنت أتمنى أن يمد لي نجم كبير يده في بداية مشواري الفني ويؤمن بموهبتي ويقدمني للجمهور".

وتابعت يسرا: "نجاح الوجوه الشابة في أعمالي الفنية شيء يفرحني ويسعدني بشكل كبير".

وأكملت يسرا: "لدينا في المجتمع قضايا كثيرة للمرأة من الممكن أن يتم تناولها في الأعمال الفنية ويجب البحث عن طرق ملائمة لمعالجتها".

1000 حمدلله على السلامة

أكدت الفنانة يسرا، أنها قدمت أعمال درامية كثيرة، لكنها قررت هذا العام تقديم اللون الكوميدي، مضيفة "شعرت أن الناس تريد أن تدخل في حالة من الضحك و"الفرفشة".

وأضافت يسرا :" شخصيتي الحقيقية تكره النكد، وشخصية "سميحة" التي أقدمها في "1000 حمد لله على السلامة" هي شخصية امرأة لم تبذل أي مجهود، لأن زوجها كان يقدم لها كل شيء في الحياة.

وأضافت أن سميحة شخصية ساذجة ليس لديها سوء نية تجاه أي شيء، لكن في رحلتها للحصول على ميراثها، كان لابد أن تكون شخصيتها الجديدة، هذه الشخصية التي تبدو للناس قوية، لكنها من داخلها هشة جدا.

وتابعت :" كل شخصية قدمتها في رحلة التمثيل بها ملمح من حياتي الحقيقية، فحياة الإنسان لها أكثر من وجه ومن معنى، يمر بلحظات دراما ودموع، ولحظات كوميدية وضحك، ولحظات تفكير، فالإنسان شخص متناقض له الكثير من الحالات وليس حالة واحدة".

أكدت الفنانة يسرا، أن المراة المصرية تحظى باهتمام كبير وحققت نجاحات كبيرة في الدولة، مضيفة:" نعيش في توقيت منصف للمرأة المصرية".

وقالت يسرا في حوارها في برنامج “عاصمة الفنون” المذاع على قناة “القاهرة الإخبارية”، "المرأة قوية في كل الأحوال والست لما تعوز حاجة بتعملها".

وأضافت يسرا: "الفن المصري ممتد من المحيط للخليج ، وتاريخ الفن المصري كبير والفن المصري ممتد منذ اكثر من 100 عام".

وتابعت يسرا: "الفن المصري ربط المنطقة العربية ببعضها البعض، وكافة الشعوب العربية يحبون ويتابعون الفنانين والمطربين المصريين بحب وعشق ".

وأكملت يسرا: "هناك تطور كبير في مجال الفن بالمنطقة العربية في التقنيات المستخدمة في تنفيذ الاعمال الفنية والدرامية ".

أدوارها بها ملامح من شخصيتها

ولفتت إلى أن كل شخصية قدمتها في رحلة التمثيل بها ملمح من حياتها الحقيقية، فحياة الإنسان لها أكثر من وجه ومن معنى، يمر بلحظات دراما ودموع، ولحظات كوميدية وضحك، ولحظات تفكير، فالإنسان شخص متناقض له الكثير من الحالات وليس حالة واحدة.

وذكرت يسرا أن لها الفخر أن ينسب نجاحها للمخرج العالمي الراحل يوسف شاهين، والزعيم عادل إمام، وأكدت أنها فنانة محظوظة، لأنها عملت مع عمالقة المجال، مثل نور الشريف وأحمد زكي، وكلهم لهم فضل في نجاحها، ورؤية الموضوع من نظرة ذكورية "كلام فارغ".

وأكدت أنهم ساعدوها ومنحوها فرصة العمل معهم لأنها كانت نجمة، ولو كانت ممثلة فاشلة لن يطلبها هؤلاء العظام للعمل معهم، ثم بعد ذلك طوروا من نجاحها، وأكبر دليل على أنك ممثل قوي هو أن تشارك في أعمال مع عمالقة المجال ثم تصل لتصبح أحد نجوم الصف الأول