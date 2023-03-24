شيخ الأزهر : أجندات غربية وراء تشويه حقوق المرأة فى الإسلام.. فيديو

قال فضيلة الأستاذ الدكتور الإمام الأكبر أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، إنه بالرغم من كثرة معالجة "حقوق المرأة في شريعة الإسلام"، وتكرار الأمر فيه شرحًا وبيانًا وردًا على اعتراضات وشبهات، إلا أن الاعتراضات لاتزال تطفو على الساحة بين حين وآخر.

حقوق المرأة في شريعة الإسلام

أضاف فضيلة الإمام الأكبر، خلال حلقة برنامجه "الإمام الطيب"، المذاع على قناة الناس، اليوم الخميس، أن هذه الاعتراضات لاتسند ظهرها إلى منطق الحجة والبرهان، لكنها اعتراضات سفسطائية تتغذي في ترويجها بين نساء المسلمين على أجندات غربية وبخطط ماكرة وأموالًا رصدت لتصوير الإسلام في صورة بشعة لينفر منه الناس في الغرب بل وينفر منه الشباب في الشرق.

وتابع فضيلة الإمام الأكبر، أنه لا يعرف موضوعًا استنزف من عقول المفكرين والباحثين والباحثات منذ مطلع القرن الماضي وحتى يومنا هذا ما استنزفه موضوع المرأة في الإسلام، مشيرًا إلى أنه يوجد عشرات بل مئات من الأبحاث المعاصرة والمؤتمرات والندوات التي تناولت موضوع المرأة في الإسلام وقتلته بحثًا ودرسًا ورأيًا ورغم ذلك بقي الموضوع وكأنه لم يخطه قلم أو يتناوله فكر من قبل، ولعل السبب في ذلك أن موضوع المرأة هو الأول فيما يتعلق بأدبيات الإسلام في الغرب سواء المتعاطفون مع الإسلام أو الكارهون له والمتخصصون في تشويه صورته، يعودون إليه ويبعثونه من مرقده كلما دعتهم لذلك دواعي الاستعمار الحديث.

وكانت انطلقت قناة "الناس" في شكلها الجديد، باستعراض مجموعة برامجها وخريطة الجديدة التي تبث على شاشتها خلال شهر رمضان 2023.



وتبث قناة "الناس" خلال شهر رمضان المقبل عبر تردد 12054 رأسى عدة برامج للمرأة والطفل وبرامج دينية وشبابية وثقافية وتغطي كافة مجالات الحياة.

منبرا لوسطية الإسلام

كما تقدم الدكتور شوقى علام، مفتى الجمهورية، بالتهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسى، ولشعب مصر، والأمتين العربية والإسلامية، داعيا الله أن يوفق الجميع إلى ما يحبه ويرضى.

وتابع مفتى الجمهورية، خلال حلقة برنامجه "حديث المفتى"، المذاع على فضائية "الناس"، اليوم الخميس: "أهنكم جميعا بالإطلالة الجديدة لقناة الناس، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلها منبرا للإسلام الوسطى، ومقاصده السمحة، واقول إن الله سبحانه وتعالى خلق الدهر، بأيامه وشهوره وفضل بعضها على بعض وخص بعضها بفضائل وجعلها مواسم للخير، ونحن الأن فى أحد هذه المواسم بخصائصه وفضائله".



واستكمل المفتى، حديثه عن فضائل شهر رمضان: "ربنا سبحانه وتعالى اختصه لنزول القرآن فيه، والله سبحانه وتعالى جعل غيه ليلة القدر وجعلها خير من ألف شهر، وهذا الشهر يقع فيه ما لايقع فى غيره كما ابلغنا سيدنا النبى محمد صلى الله عليه وسلم، تفتح به أبواب الجنان وتغلق أبواب النار وتصفد فيه الشياطين، فهذا الشهر يضاعف فيه حسنات الصائم اذا أخلص، وأيضا قبول دعاء الصائم، نسأل الله أن يوفقا فى الفوز فى هذا الشهر الكريم وان يخرجنا منه مغفورا لنا".