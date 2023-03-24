بـ2.8 مليون جنيه.. القبض على عنصرين إجراميين بحوزتهما 400 طربة حشيش

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم الإتجار فى المواد المخدرة وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية القائمة على ترويجها .

تابعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع قطاعى (الأمن الوطنى - الأمن العام) ومديريتى أمن (الإسكندرية - الدقهلية) نشاط عنصرين من العناصر الإجرامية تخصصا فى الإتجار بمخدر الحشيش وترويجه على عملائهما مُتخذين من دائرتى قسمى شرطة (ثان العامرية - أول المنصورة) مسرحاً لمزاولة نشاطهما الإجرامى.

وتم إستهدافهما وضبط (عنصر إجرامى – مقيم بمحافظة السويس) حال إستقلاله سيارة بدائرة قسم شرطة ثان العامرية بالإسكندرية.. وبحوزته (300 طربة لمخدر الحشيش وزنت 30 كيلو جرام "مخبأة داخل مخزن سرى بالسيارة" - مبلغ مالى – هاتف محمول).

كما تم ضبط (عنصر إجرامى "له معلومات جنائية" - مقيم بمحافظة القاهرة) حال إستقلاله سيارة بدائرة قسم شرطة أول المنصورة بالدقهلية.. وبحوزته (عدد 100 طربة لمخدر الحشيش وزنت 10 كيلو جرام - كمية لمخدر الآيس "الشابو" - مبلغ مالى – 2 هاتف محمول – سلاح أبيض).

وبمواجهتهما بالمضبوطات أيدا ما جاء بالتحريات وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بنحو (2,800,000 جنيه تقريباً).

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.