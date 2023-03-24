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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

الحماية المدنية بالقليوبية تنجح فى السيطرة على حريق مصنع مراتب العبور

جانب من الحريق
جانب من الحريق

نجحت قوات الحماية المدنية بالقليوبية من السيطرة على الحريق الهائل الذى اندلع بمصنع مراتب بالمنطقة الصناعية الثانية بمدينة العبور بعد أن استمرت النيران لأكثر من 3 ساعات دون أى اصابات اوخسائرفي الأرواح.

النيران تلتهم محتويات مصنع مراتب العبور بالقليوبية.. ومحاولات للسيطرة على الحريق.. صور

الصور الأولى لحادث حريق مصنع مراتب بالمنطقة الصناعية في العبور بالقليوبية


وتلقت الأجهزة الأمنية بالقليوبية إخطارًا بنشوب حريق بمصنع مراتب بدائرة قسم العبور ، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية لمكان الحريق لفحصه والوقوف على أسباب اشتعال النيران به.
وجرى الدفع ب 15 سيارة إطفاء و 5 خزنات كبيرة من الدفاع المدني ، للسيطرة على النيران وإخماد الحريق دون أن يمتد إلى المناطق المجاورة له.
من جانبه اكد أعلن مصدر مسئول بمديرية الصحة بالقليوبية أن مرفق الإسعاف دفع بسيارات إسعاف للمشاركة في نقل أي مصابين جراء حريق شبّ بمصنع للمراتب . 
وأكد المصدر أنه لا يوجد أى مصابين او حالات وفاة جراء الحريق.

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