عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

السعودية.. إجراء هام من هيئة الترفية بشأن عيد الفطر

صدى البلد

 

اعلنت الهيئة العامة للترفيه السعودية  هوية إطلاق فعاليات عيد الفطر 2023، حيث تميز شعار العيد بخطوط مرحة انسيابية تعكس فرحة العيد، مع عناصر وألوان حيوية مُبهجة تمثّل تفاصيل استقبال العيد، من زينة وألعاب نارية، وحفلات، ولقاءات، وفعاليات ترفيهية.

وبحسب وسائل إعلام سعودية؛ فقد تم استلهام ألوان شعار عيد الفطر 2023 من ثقافة شعب المملكة، وتفاصيلها التي تعبّر عن الفرح، بكل ما فيها من جمال وبهجة واحتفال، ومحبة، وإشراق، وتواصل، فيما تم اعتماد خطوط تتضمن الوضوح والانسجام في مختلف التصاميم.

وتهتم هوية العيد الجديدة التي أطلقتها الهيئة بالتفاصيل الصغيرة التي تكمن فيها مشاعر الفرح الكبيرة، من شعور فرحة اللباس الجديد، إلى لمّة الأهل والأصدقاء والجيران، مع استنشاق رائحة العود المنتشرة في الأرجاء، يخالطها شعور الطمأنينة بسماع تكبيرات العيد في الجوامع. 

البحوث الفلكية يكشف موعد أول أيام عيد الفطر 2023

هيئة الترفيه تحتفي بطلال مداح بـ"صوت الأرض"

السعودية عيد الفطر العاب نارية الهيئة العامة للترفيه السعودية استقبال العيد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الهلال السوداني يطالب بتطبيق المادة 24 أمام الأهلي| ماذا تعني وهل يستجيب الكاف ؟

أمطار رعدية غزيرة.. موجة غير مستقرة تضرب البلاد لمدة 72 ساعة

بعد حلقة محمد رمضان وضربة الكرسي .. أول تعليق من رامز جلال

أحدها لم يخسر مباراة| من سيواجه الأهلي في ربع النهائي حال الصعود؟

بالأسماء.. مهيب عبد الهادي: الزمالك يتحرك لضم 3 صفقات سوبر

عملة احتياطية جديدة.. عدد كبير من الدول يستعد للتخلي عن الدولار الأمريكي

أحمد حسن: لجنة جديدة داخل نادي الزمالك.. تفاصيل

نوة العوة تضرب البلاد غدا | تفاصيل

موضوعات متعلقة

القبض على 3 مقيمين وبيان عاجل من الشرطة السعودية

مع نسمات فجر رمضان..مدرب أجنبي يعلن إسلامه وينطق الشهادتين في السعودية

ترشيحاتنا

البضاعة بقت فحم .. خسائر فادحة فى حريق مصنع مفروشات العبور.. صور

فوز عظيم.. 6 أعمال احرص عليها طوال شهر رمضان

دراسة: تقليل استخدامك للموبايل 15 دقيقة فقط يزيد من مناعة جسمك

"الانتهاكات لن تمر دون رد".. تحذير عاجل من روسيا لـ بريطانيا

جونياس مرفوض.. شوبير يكشف مفاجأة بشأن المدير الفني الجديد للزمالك

وزير الرى يلتقي نظيره السودانى لمناقشة سبل تعزيز التعاون بين البلدين الشقيقين

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سحورك في رمضان.. طريقة تحضير الفول بالبيض بوصفة مميزة

إيه العظمة دي.. صوت الهضبة وظهور لـ”صلاح وعائلته” في إعلان

من كل دولة أكلة.. ما لا تعرفه عن الدولمة

تناول هذا المشروب في السحور يمنع العطش

فيديو

في اول رمضان ..الروماني بورقا دانيلو مدرب نادي احد السعودي ينطق الشهادتين

نوة العوة تضرب البلاد غدا | تفاصيل

رانيا يوسف في تصريحات جريئة.. مش لاقية راجل مناسب وأحمد الفيشاوي مش عاتق وخالد يوسف بحترمه «فيديوجراف»

تحذير من تناول هذه الأطعمة بالسحور | تعليمات وزارة الصحة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كواعب البراهمي

وداعا أبلة فضيلة

نجاة عبد الرحمن

البجعة السوداء والاقتصاد العالمي

أحمد نجم

صيام الضمير وتهذيب النفس

مديحة عاشور

ما بعد عيد الأم

هند عصام

أمي.. وكفى

عبد المعطى أحمد

انتصارات وفتوحات شهر الصيام

د.هادي التونسي

ابدع شيئا

مني أحمد

الفكرة

اﻟﻤﺰﻳﺪ