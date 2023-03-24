بمشاركة مؤسسة أبو العينين.. كتف في كتف توزع كراتين رمضان بإبشواى وإطسا

شاركت مديرية التضامن الاجتماعى بالفيوم ومكتب مشروعات الأورمان، فى توزيع ألف كرتونة مواد غذائية وألفين كيلو من اللحوم على 10ألاف مستفيد من غير القادرين بمحافظة الفيوم، وذلك ضمن مبادرة "كتف فى كتف" والتى أطلقها التحالف الوطني للعمل الاهلي التنموي تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، وبمشاركة مؤسسة أبو العينين الخيرية.

يأتي ذلك في إطار التعاون الدائم والوثيق بين محافظة الفيوم وجمعية الأورمان، وانطلاقا من حرص واهتمام الدكتور أحمد الأنصارى، محافظ الفيوم، بالنهوض بالأسر الأولى بالرعاية والأكثر استحقاقا من أبناء المحافظة وتقديم كافة أوجه الدعم والرعاية ورفع المعاناة عن كاهلهم تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية.

وعرضت حمدية محمد شعبان، وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بالفيوم، الخطة التفصيلية لتوزيع الكراتين واللحوم حيث شملت : قرى شكشوك واليأس والزغيبي وابوشنب والصعايده والعلوايه وسرور والخالدية مركز ابشواى، وقرى خلف ورحمي ونورا وبحر ابو المير وقصر الباسل مركز اطسا .

وأوضحت أن التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي أطلق مبادرة "كتف في كتف" أكبر مبادرة للحماية الاجتماعية في تاريخ مصر والعالم، وذلك بالتزامن مع حلول شهر رمضان المبارك و بمشاركة 30 جمعية رئيسية كبرى، ويندرج أسفلها 25 ألف جمعية قاعدية على مستوى الجمهورية، حيث ستعد المبادرة الأكبر لتحقيق الحماية الاجتماعية فى المجتمع المصرى، وبمشاركة عددًا كبيرًا من الشباب المتطوع فى كل محافظات مصر.

من جانبه أكد اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان، ان التوزيع تم بالتعاون مع الجمعيات الأهلية الصغيرة وتحت إشراف مديرية التضامن الاجتماعي بالمحافظة، وفي إطار الجهود المبذولة لتخفيف الأعباء عن كاهل الأسر الأولى بالرعاية وتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين، خاصة بالقرى الأكثر احتياجاً من خلال تقديم جميع سبل الرعاية الاجتماعية والطبية لهم.

وأضاف شعبان، أن استراتيجية العمل هذا العام تختلف عن السنين السابقة فسيتم بجانب توزيع 10ألاف كرتونة مواد غذائية على الأسر غير القادرة وأنه هذا العام تسعى الجمعية إلى توسيع دائرة التوزيع لتصل إلى المستفيدين من أقاصي المدن والقرى النائية والتي لا يمكن الوصول إليها.

جدير بالذكر أن الجمعية وفي سبيل نجاح مشروعها الإنساني لتوزيع شنطة رمضان على غير القادرين بهذه الكميات الضخمة يتعاون فريق عملها مع عدد كبير من الجمعيات الأهلية الصغيرة على مستوى مراكز المحافظة المختلفة لكى تضمن وصول هذه الكميات إلى مستحقيها بشكل فعلي، لافتًا إلى أن توزيع الأورمان لكراتين المواد الغذائية في محافظة الفيوم، يشمل جميع عزب ونجوع وقرى في جميع مراكز المحافظة.

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