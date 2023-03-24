شرط للغفران في شهر رمضان.. الإمام الراحل عبد الحليم محمود يوضح

يغفل الكثيرون عن شروط تحقق الغفران في شهر رمضان المعظم مع دخول الليلة الثانية والتي تتزامن مع ليلة الجمعة الأولى من الشهر الفضيل.

وأذاعت قناة الناس، فى أولى حلقات برنامج "أجمل ما عندنا"، الذى تقدمه الإعلامية سالى سالم، مقطع تسجيلى نادر لفضيلة الإمام الأكبر الراحل عبدالحليم محمود، يتحدث فيه عن الصيام وأفضاله.

شرط للغفران في شهر رمضان

وقال الإمام الأكبر الراحل، فى مقطع الفيديو النادر المسجل بمسجد سيدنا الحسين فى عام ١٩٧٤، إن شرط الغفران فى شهر رمضان ان يكون إيمانا واحتسابا، وهو أن يصوم الشهر المبارك على التصديق به مستبشرا فرحا، لا يذهب إلى المنزل عابثا، ولا يعبث فى وجه زملائه بالعمل، ليس مستثقل بالصيام.



وكانت انطلقت قناة "الناس" في شكلها الجديد، باستعراض مجموعة برامجها وخريطة الجديدة التي تبث على شاشتها خلال شهر رمضان 2023.



وتبث قناة "الناس" خلال شهر رمضان المقبل عبر تردد 12054 رأسى عدة برامج للمرأة والطفل وبرامج دينية وشبابية وثقافية وتغطي كافة مجالات الحياة .

حقوق المرأة فى الإسلام

قال فضيلة الأستاذ الدكتور الإمام الأكبر أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، إنه بالرغم من كثرة معالجة "حقوق المرأة في شريعة الإسلام"، وتكرار الأمر فيه شرحًا وبيانًا وردًا على اعتراضات وشبهات، إلا أن الاعتراضات لاتزال تطفو على الساحة بين حين وآخر.

أضاف فضيلة الإمام الأكبر، خلال حلقة برنامجه "الإمام الطيب"، المذاع على قناة الناس، اليوم الخميس، أن هذه الاعتراضات لاتسند ظهرها إلى منطق الحجة والبرهان، لكنها اعتراضات سفسطائية تتغذي في ترويجها بين نساء المسلمين على أجندات غربية وبخطط ماكرة وأموالًا رصدت لتصوير الإسلام في صورة بشعة لينفر منه الناس في الغرب بل وينفر منه الشباب في الشرق.

وتابع فضيلة الإمام الأكبر، أنه لا يعرف موضوعًا استنزف من عقول المفكرين والباحثين والباحثات منذ مطلع القرن الماضي وحتى يومنا هذا ما استنزفه موضوع المرأة في الإسلام، مشيرًا إلى أنه يوجد عشرات بل مئات من الأبحاث المعاصرة والمؤتمرات والندوات التي تناولت موضوع المرأة في الإسلام وقتلته بحثًا ودرسًا ورأيًا ورغم ذلك بقي الموضوع وكأنه لم يخطه قلم أو يتناوله فكر من قبل، ولعل السبب في ذلك أن موضوع المرأة هو الأول فيما يتعلق بأدبيات الإسلام في الغرب سواء المتعاطفون مع الإسلام أو الكارهون له والمتخصصون في تشويه صورته، يعودون إليه ويبعثونه من مرقده كلما دعتهم لذلك دواعي الاستعمار الحديث.

وكانت انطلقت قناة "الناس" في شكلها الجديد، باستعراض مجموعة برامجها وخريطة الجديدة التي تبث على شاشتها خلال شهر رمضان 2023.

وتبث قناة "الناس" خلال شهر رمضان المقبل عبر تردد 12054 رأسى عدة برامج للمرأة والطفل وبرامج دينية وشبابية وثقافية وتغطي كافة مجالات الحياة.