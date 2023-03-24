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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

بفستان زفاف وحذاء غريب.. سيلينا جوميز تثير الجدل.. اعرف السر

بفستان زفاف وحذاء
بفستان زفاف وحذاء غريب.. سيلينا جوميز تثير الجدل.. اعرف السر

أثارت النجمة الأمريكية، سيلينا جوميز حالة من الجدل بعد انتشار صورا لها مرتديا فستان زفاف أبيض وحذاء غريب الشكل حيث اعتقد البعض زواجها، لكن ما الحقيقة؟. 

رغم قرارها باعتزال السشويال ميديا باستثناء “تيك توك” إلا أن سيلينا جوميز  Selena Gomez نشرت الصور عبر حسابها الرسمي على تطبيق “انستجرام”. 

سيلينا جوميز بفستان زفاف 

وظهرت سيلينا جوميز في الصور جالسة على الأرض وهي مرتديا فستان زفاف وحذاء أبيض غريب الشكل مع مشروب غازي في يدها وابتسامة كلها مرح أمام الكاميرا. 

وعلقت سيلينا جوميز على الصور التي لاقت إعجاب الكثريين، قائلة: “ليس لدي تعليق، مجرد يوم عادي في العمل”. 

Selena Gomez

وكانت من ضمن التعليقات على صور النجمة الشابة: “صاحبة الروح الجميلة”، "سيلينا جوميز ملكة جمال"، "ستكونين بالتأكيد أجمل عروس رأيتها في حياتي". 

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بفستان زفاف وحذاء غريب.. سيلينا جوميز تثير الجدل.. اعرف السر 

 

بفستان زفاف وحذاء غريب.. سيلينا جوميز تثير الجدل.. اعرف السر 
بفستان زفاف وحذاء غريب.. سيلينا جوميز تثير الجدل.. اعرف السر 

 

 

 

 

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