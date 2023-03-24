السمنية.. أكلة يعتمد عليها أبناء سيناء لإمدادهم بالطاقة في رمضان

السمنية.. وجبة طعام مشهورة فى سيناء، فى مثل هذا الوقت من كل عام، مع حلول فصل الربيع، وموسم توالد الماعز والأغنام ووفرة الحليب المكون الاساسي لهذه الأكلة التى يعتمد عليها أبناء سيناء لامدادهم بالطاقة في نهار رمضان .



بعيدا عن الضوضاء وعلى حدود مصر الشرقية في سيناء.. اختار عقال ضيف الله، من منطقة العجرا برفح مكانا في صحراء سيناء لإعداد وجبة الإفطار لاسرته ..حيث يشتهر أهل بادية سيناء باكل " السمينة" باعتبارها وجبة غير مكلفة ومغذية ولها العديد من الفوائد على صحة الجسم.

خبز الفراشيح:



وقال ضيف الله ، إن الأكلة عبارة عن خبز الفراشيح الرقيق، والذي يتم تقطيعه في وعاء فخار ويضاف الية اللبن، ويسكب فوقه السمن أو الزبدة.

ويمكن أضافة البصل الأخضر أو الناشف ، والفلفل الحار، والبعض يفضل إضافة البهارات .

ولفت ،إلى أن هذه الاكلة تتواجد فى كل منزل تقريبا خلال شهري مارس وابريل حيث تزايد كميات الألبان المنتجة من الأغنام والماعز.



وأكد، على أن الوجبة غير مكلفة ، ولاترهق ميزانية الأسرة، بل أن قيمتها الغذائية عالية جدا.

وتعطي طاقة لدي الإنسان طوال ساعات الصيام في نهار شهر رمضان.

وقال حسين أبو عيطه ٧٠ عاما، إنه اعتاد طوال حياته على أن يكون اللبن المنتج من الأغنام والماعز وجبة رئيسية ، لافتا ان طعامه "فتة السمنية"، بينما فى السحور يتناول كوب من الحليب المغلى، مؤكدا أن يومه يمر بدون الشعور بالجوع أو العطش فهي تعمل على راحة المعدة على عكس الأطعمة المطبوخة .

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