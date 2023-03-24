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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

كيف يصوم الطفل.. الصحة توضح بالصور إرشادات ونصائح مهمة

صدى البلد

نشرت وزارة الصحة والسكان دليلا استرشاديا عن كيفية صيام الأطفال في رمضان وتجنب إصاباتهم بأي أضرار صحية خلال فترات الصيام. 

 

وقالت وزارة الصحة والسكان إنه يشترط أن يكون الطفل بصحة جيدة ولا يعاني من سوء التغذية أو الأمراض المزمنة مثل أمراض الكلى أو الكسر أو ارتفاع ضغط الدم أو أمراض مناعية 

وأشارت وزارة الصحة والسكان إلي أنه من الأفضل أن تبدأ الأسرة صيام الطفل بساعات قليلة تبدأ من العصر حتي المغرب ثم زيادة فترات الصيام تدريجيا 

وقالت وزارة الصحة والسكان أنه يفضل خلال الطقس الحار أن يبقي الطفل بالمنزل لتجنب حدوث الجفاف والشعور بالإرهاق والعطش .

وقالت وزارة الصحة والسكان أنه يراعي حصول الطفل علي ٣ وجبات خلال فترة الإفطار تتمثل في وجبة الإفطار والسحور ووجبة بينهما .

وتابعت وزارة الصحة والسكان نصائحها من خلال التشديد علي ضرورة ممارسة الرياضة للاطفال المقبلين علي الصيام خلال الصباح الباكر أو بعد تناول الإفطار بساعتين 

واكدت وزارة الصحة والسكان علي أنه في حالة شعور الطفل بالعطش والارهاق لابد من إنهاء الصيام علي الفور 

وشددت وزارة الصحة علي ضرورة حصول الطفل علي قدر كافي من ساعات النوم 

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