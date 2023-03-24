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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

تصفيات أمم إفريقيا.. محمد صلاح يقود تشكيل منتخب مصر المتوقع أمام مالاوي

محمد صلاح
محمد صلاح

استقر البرتغالي روي فيتوريا، المدير الفني لمنتخب مصر، بنسبة كبيرة على التشكيل الأساسي لمواجهة مالاوي، المقرر لها اليوم الجمعة، في تمام التاسعة مساء، على ملعب الدفاع الجوي، ضمن منافسات الجولة الثالثة من التصفيات المؤهلة إلى بطولة أمم إفريقيا 2023.


ومن المتوقع أن يتواجد محمد صلاح، لاعب فريق ليفربول الإنجليزي، على رأس تشكيل منتخب مصر الأساسي أمام مالاوي.

 

تشكيل منتخب مصر المتوقع لمواجهة مالاوي

 

حراسة المرمى: محمد الشناوي.
خط الدفاع: محمد هاني - محمد عبد المنعم - أحمد حجازي- محمد حمدي.
خط الوسط: طارق حامد - محمود حمادة - أحمد سيد زيزو.
خط الهجوم: محمد صلاح - عمر مرموش - مصطفى محمد.

كان منتخب مصر استهل مشواره في التصفيات بالفوز على غينيا بهدف دون رد، بينما خسر أمام إثيوبيا بهدفين دون رد في الجولة الثانية.

 

ترتيب المجموعة الرابعة

 

إثيوبيا: 3 نقاط 
مالاوي: 3 نقاط
غينيا: 3  نقاط
مصر: 3 نقاط

مصر مالاوي أمم أفريقيا محمد صلاح فيتوريا

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