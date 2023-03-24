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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

هالات من الضوء الاصطناعي تغطي سماء السويد .. اعرف السر

هالات من الضوء الاصطناعي
هالات من الضوء الاصطناعي الملون تغطي سماء السويد

أطلق باحثون من المعهد السويدي لفيزياء الفضاء صاروخا من قاعدة الإطلاق "إسرانج" قرب مدينة كيرونا في منطقة لابلاند السويدية به مواد مماثلة للموجودة في الألعاب النارية وذلك على علو 100 إلى 200 كيلومتر.

وبعد إطلاق الباحثون السويديين الصارخ، انتشرت هالات من الضوء الاصطناعي فيما يعرف بظاهرة “الشفق القطبي” حيث تعطي انطباعا بأن هذه الأضواء تغطي سماء القطب الشمالي خلال الليل بأشعة من الضوء الأزرق أو الأخضر أو الأرجواني.

الشفق القبطي 

وشاهد سكان المنطقة في السويد بالفعل، موجات من الألوان البيضاء والخضراء المزيفة التي أضاءت السماء بعد الساعة السادسة والنصف مساء الخميس، بتوقيت جرينتش. 

ووفقا لما ذكرته “يورونيوز” اليوم الجمعة، تهدف التجربة التي أزاحت تدريجا الشفق القطبي "الحقيقي" حيث كان يضيء السماء حينها إلى تحسين التوقعات الجوية للفضاء القريب، المسمى “الغلاف الجوي العلوي” من أجل حماية الأقمار الاصطناعية وغيرها من البنى التحتية الأساسية للاتصالات بشكل أفضل.

رسميا.. برلمان السويد يوافق على انضمام المملكة لحلف الناتو

شاهد.. ظهور الشفق الأخضر في سماء ولاية ألاسكا بأمريكا

هالات من الضوء الاصطناعي الملون تغطي سماء السويد

 

 

 

 

المعهد السويدي فيزياء الفضاء الضوء الاصطناعي الشفق القطبي مدينة كيرونا

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