هالات من الضوء الاصطناعي تغطي سماء السويد .. اعرف السر

أطلق باحثون من المعهد السويدي لفيزياء الفضاء صاروخا من قاعدة الإطلاق "إسرانج" قرب مدينة كيرونا في منطقة لابلاند السويدية به مواد مماثلة للموجودة في الألعاب النارية وذلك على علو 100 إلى 200 كيلومتر.

وبعد إطلاق الباحثون السويديين الصارخ، انتشرت هالات من الضوء الاصطناعي فيما يعرف بظاهرة “الشفق القطبي” حيث تعطي انطباعا بأن هذه الأضواء تغطي سماء القطب الشمالي خلال الليل بأشعة من الضوء الأزرق أو الأخضر أو الأرجواني.

الشفق القبطي

وشاهد سكان المنطقة في السويد بالفعل، موجات من الألوان البيضاء والخضراء المزيفة التي أضاءت السماء بعد الساعة السادسة والنصف مساء الخميس، بتوقيت جرينتش.

ووفقا لما ذكرته “يورونيوز” اليوم الجمعة، تهدف التجربة التي أزاحت تدريجا الشفق القطبي "الحقيقي" حيث كان يضيء السماء حينها إلى تحسين التوقعات الجوية للفضاء القريب، المسمى “الغلاف الجوي العلوي” من أجل حماية الأقمار الاصطناعية وغيرها من البنى التحتية الأساسية للاتصالات بشكل أفضل.