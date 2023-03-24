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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

من مساء اليوم .. الأرصاد تناشد المواطنين بشأن طقس الساعات المقبلة

الطقس
الطقس

كشفت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية عن حالة الطقس اليوم الجمعة، على القاهرة الكبرى وباقي محافظات الجمهورية.

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وقالت منار غانم خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صباحنا مصري"، إن النصف الأول من فصل الربيع يشهد دائما حالة من انخفاض درجات الحرارة، خاصة في فترة الليل، بالإضافة إلى تساقط الأمطار على المناطق الساحلية والداخلية.

وأوضحت أن الطقس سيكون مائلا للحرارة نهارا، بارد ليلا، محذرة من انخفاض درجات الحرارة بشكل كبير في فترات الليل، وبفارق 13 درجة مئوية.

تحذيرات وتقلبات جوية
 

ونوهت من تعرض البلاد لحالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، بداية من مساء اليوم وحتى صباح الغد، مشيرة إلى درجات الحرارة اليوم مرتفعة، نتيجة تأثر البلاد بكتل هوائية صحراوية.

وحذرت من الانخداع في درجات الحرارة المرتفعة نهارا، مشددة على أن البلاد ستتعرض لمنخفض جوي، سيعمل على تساقط الأمطار وانخفاض درجات الحرارة، بداية من مساء اليوم.

الأرصاد الأرصاد الجوية حالة الطقس درجات الحرارة منار غانم اخبار التوك شو

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