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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

ثقافة أسوان تناقش صورة المرأة في السينما المصرية

فعاليات ثقافية وفنية
فعاليات ثقافية وفنية

عقد قصر ثقافة دهميت بنصر النوبة محاضرة عن "المرأة في السينما" لطلاب معهد الدكة الأزهري، تناول خلالها مؤمن فتح الله أهمية السينما في كونها إحدى الوسائل الإعلامية التي تسلط الضوء على قضايا المجتمع ومنها المرأة، وتنقل قضاياها بموضوعية وتأثير أكبر من وسائل الإعلام الأخرى، حيث شغلت قضايا المرأة حيزا کبيرا من اهتمام السينما.

 

خلال المحاضرة تم استحضار عدة نماذج للمرأة وتجسيد لعالمها الخاص وکينونتها، كما دعت السينما في أكثر من عمل إلى خروج المرأة عن السلطة الذكورية في "لا عزاء للسيدات" على سبيل المثال، كما قدمت صورة الفتاة القوية التي تعرف حقوقها، وتعبر عن أفكارها بدون خوف في "أنا حرة"، والمرأة التى تعمل وتحقق ذاتها وتتفوق على الرجل في "مراتي مدير عام"، والتى تبحث عن حقوقها، وما تعانيه من قسوة المجتمع والواقع الصعب الذي تعيشه ومحاولة التأقلم معه في "أحلى الأوقات".

 

جاء ذلك في إطار برامج الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة الفنان هشام عطوة التي تهدف إلى نشر الثقافة التوعوية، بإشراف إقليم جنوب الصعيد الثقافي برئاسة عماد فتحي، وتنفيذ فرع ثقافة أسوان برئاسة نجوى أحمد.

قصر ثقافة دهميت المرأة في السينما قضايا المجتمع وسائل الإعلام الأخرى فعاليات ثقافية وفنية

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