أجمل دعاء في رمضان .. احرص على هذه الكلمات قبل الإفطار

أجمل دعاء في رمضان، يعد دعاء الإفطار في شهر رمضان ، من أفضل الأدعية خاصة وأن الدعاء عند الإفطار مستجاب، فصيام هذا الشهر الكريم فرض على كل مسلم، أيام معدودة على المسلم ألا يحرم نفسه من الدعاء فهو من أعظم الطاعات التي يتقرب بها العبد إلى ربه عز وجل، وله ثواب لا حدود ، ففيه غفران للذنوب فالصيام يتبعه الدعاء ولا يوجد أجمل من دعاء الإفطار في شهر رمضان.



أجمل دعاء في رمضان هو دعاء الإفطار ذهبَ الظَّمأُ وابتلَت العروقُ و ثبُتَ الأجرُ إن شاءَ اللهُ تعالى ، ودعاء الصائم إذا أفطر عند قوم أفطَر عندَكم الصَّائمونَ وصلَّتْ عليكم الملائكةُ وأكَل طعامَكم الأبرارُ.

-اللَّهمَّ إنِّي أسألُكَ مِنَ الخيرِ كلِّهِ عاجلِهِ وآجلِهِ، ما عَلِمْتُ منهُ وما لم أعلَمْ، وأعوذُ بِكَ منَ الشَّرِّ كلِّهِ عاجلِهِ وآجلِهِ، ما عَلِمْتُ منهُ وما لم أعلَمْ، اللَّهمَّ إنِّي أسألُكَ من خيرِ ما سألَكَ عبدُكَ ونبيُّكَ، وأعوذُ بِكَ من شرِّ ما عاذَ بِهِ عبدُكَ ونبيُّكَ، اللَّهمَّ إنِّي أسألُكَ الجنَّةَ وما قرَّبَ إليها من قَولٍ أو عملٍ، وأعوذُ بِكَ منَ النَّارِ وما قرَّبَ إليها من قولٍ أو عملٍ، وأسألُكَ أن تجعلَ كلَّ قَضاءٍ قضيتَهُ لي خيرًا.



- اللهم اني اسألك بأني اشهد بأنك انت الله لا اله الا انت الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد استجاب الله دعائه بأذن الله.

-اَللّـهُمَّ ارْزُقْني فيهِ طاعَةَ الْخاشِعينَ، وَاشْرَحْ فيهِ صَدْري بِاِنابَةِ الُمخْبِتينَ، بِاَمانِكَ يا اَمانَ الْخائِفينَ

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-ويستحب ان نقول في أجمل دعاء في رمضان اللهم و اجعلنا في سائر الشهور و الأيام كذلك ما عمرتنا ، و اجعلنا من عبادك الصالحين الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون ، والذين يؤتون ما آتوا و قلوبهم وجلة ، أنهم إلى ربهم راجعون ، و من الذين يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون .

-اللهم إني أسألك فيه مِن الخير كلِّه، عاجلِه وآجِلِه، ما علمتُ منه وما لم أعلم، وأعوذ بك من الشر كلِّه، عاجلِه وآجلِه، ما علمتُ منه وما لم أعلم.

-اللهم إني أسألك فيه الجنةَ وما قرَّب إليها من قولٍ أو عملٍ، وأعوذ بك مِن النار وما قرَّب إليها من قولٍ أو عملٍ، وأسألك أن تجعلَ كل قضاءٍ قضيتَه لي خيرًا.

-اللهم قوّني فيه على قامة أمرك، وأذقني حلاوة ذكرك، واوزعني فيه لأداء شكرك بكرمك، واحفظني فيه بحفظك وسترك يا أبصر الناظرين.

-اللهم بارك لنا فيما هو باقي من شهر رمضان المبارك واغفر لنا في هذه الايام المباركة جميع الذنوب.

-اللهم اعد علينا هذا الشهر الكريم اعوام عديدة وسنين طويلة.

أفضل دعاء في رمضان

أفضل دعاء في رمضان شهر رمضان هو شهر القرآن الكريم وفيه وقعت الكثير من الأحداث ، وفي القرآن الكريم كلام الله الذي بين ووضح فيه أخبار الأمم السابقة، قال تعالى شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِّلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَىٰ وَالْفُرْقَانِ ، وفيه ليلة القدر وسميت بليلة القدر لأن الله عز وجل انزل القرآن في هذه الليلة المباركة وبين أن ليلة القدر هي في العشر الأيام الأواخر من شهر شعبان ولهذا علينا استغلال شهر رمضان في الدعاء.

-اللهم إني توكلت عليك فأعني ووفقني و اروي قلبي بكل أمنية أخبرتك بها. ‏اللهُم اجبر خاطري جبراً أنت وليّه، فإنه لا يُعجزك شيئاً، في الأرض ولا في السماء، وإني أسألك يارب أن تستقيمَ حياتي، وأن لا أضيع في زحام الطريق.

-اللهم ياغني من للفقير غيرك، اللهم ياعزيز من للذليل غيرك، اللهم إغننا بحلالك عن حرامك وإجعلنا من الفائزيّن ‏اللهم اقض حاجاتنا التي لا نستطيع صياغتها في دعاء أنت أعلم منا بها وأقدر منا عليها.

ومن الكلمات التي هي أفضل دعاء في رمضان اللهم بلّغنا شهرك بعظيم غفرانك، والعتق من نيرانك، وأدخلنا جنّتك، وسخّر لنا الطيّبين من خلقك. واشرح صدورنا بذكرك، وابعد عنّا كدر الدنيا وهمّها يارب العالمين، صَلِّ اللَّهمَّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلَى سَيِّدِنَا محَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ وَأَتْبَاعِهِ بِإِحْسَانٍ إِلَى يَوْمِ الدِّيِنِ، وَالحَمْدُ لله رَبِّ العَالَمِيِنَ.

- اللـهم انى اسالك بعظيم ما سألك به أحد من خلقك من كريم أسمائك وجميل ثنائك وخاصة دعائك أن تصلي على محمد وآل محمد، وأن تجعل شهرنا هذا اعظم شهر رمضان مر علينا منذ انزلتنا إلى الدنيا، بركة فى عصمة ديني وخلاص نفسي وقضاء حوائجي وتشفعني في مسائلي وتمام النعمة على وصرف السوء عني ولباس العافية لي فيه .

ويستحب أن نقول في أفضل دعاء في رمضان اللهم أظلَّ شهر رمضان وحضر، فسلمه لي، وسلمني فيه، وتسلمه مني. اللهم ارزقني صيامه وقيامه صبراً واحتساباً، وارزقني فيه الجدَّ والاجتهاد والقوة والنشاط، وأعذني فيه من السآمة والفترة والكسل والنعاس، ووفقني فيه لليلة القدر، واجعلها خيراً لي من ألف شهر.



دعاء رمضان قصير

دعاء رمضان قصير ، يفضل الكثير من المسلمين الأدعية القصر خاصة عند حفظها ومع دخول شهر رمضان المعظم يبحث الكثير على محرك البحث جوجل عن دعاء رمضان قصير، ولهذا اخترنا لكم هذه الأدعية اللهم أهل علينا شهر رمضان بالأمن والإيمان، والسلامة والإسلام، والتوفيق لما تحب وترضى يا ذا الجلال والإكرام.

اللهم أعنا فيه على الصيام والقيام، اللهم اجعلنا ممن يصومه ويقومه إيمانا واحتسابا.. اللهم سلمنا لرمضان، وسلمه لنا، وتسلمه منا متقبلا.

ونقول في دعاء رمضان قصير اللهم إن كان رزقي في السماء فأنزله، وإن كان رزقي في الأرض فأخرجه، وإن كان بعيداً فقربه، وإن كان قريباً فيسّره، وإن كان كثيراً فبارك لي فيه يا أرحم الراحمين،

- اللهم ربّنا ارزقنا الطمأنينة الأبديّة التي لا نشقى بعدها أبدا، اللهم أنت الملك لا إله إلا أنت، أنت ربي وأنا عبدك، ظلمت نفسي واعترفت بذنبي، فاغفر لي ذنوبي جميعًا إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين وأفوض أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد وحسبنا الله ونعم الوكيل، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وصلى الله على سيدنا محمد الحبيب وعلى آله وصحبه وسلم.

كما نقول أيضًا اللهم إنا نحمدك ونستعينك ونستهديك، ونستغفرك ونتوب إليك، ونثني عليك الخير كله، نشكرك ولا نكفرك، ونخلع ونترك من يهجرك، اللهم إياك نعبد، ولك نصلي ونسجد، وإليك نسعى ونحمد، نرجو رحمتك ونخشى عذابك، إن عذابك الجد بالكفار ملحق، اللهم لك الحمد كله، ولك الشكر كله، وإليك يرجع الأمر كله، علانيته وسره، فأهل أنت أن تُحمد، وأهل أنت أن تُعبد، وأنت على كل شيء قدير، اللهم لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد أن ترضى.

- اللهم سخر لي جميع خلقك كما سخرت البحر لسيدنا موسى، وألن لي قلوبهم كما ألنت الحديد لداود فإنهم لاينطقون إلا بإذنك، نواصيهم في قبضتك وقلوبهم في تصرفها كيف شئت يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك.



-اللهمَّ إنِّي اسألك بأسمائك العليا التي إذا دُعيت بها أجبت، أن تُفرِّج عنِّي ما أنا فيه، وتُيسِّر لي أمري ومستقبلي.



- اللهمَّ أنزل سكينتك على قلبي، وطَمئن بها عقلي، وألهمني حُسن التَّفكير والتَّدبير.

اللَّهُمَّ لك الحمْدُ حَمْدًا يمْلأُ المِيْزان، ولك الحَمْدُ عَدَدَ ما خَطَّهُ القَلمُ وأحْصَاهُ الكِتَابُ ووَسِعَتْهُ الرَّحْمَةُ اللَّهُمَّ لك الحمْدُ على ما أعْطَيْتَ ومامَنَعْت، وما قَبَضْتَ وما بَسَطْـتَ اللَّهُمَّ لك الحَمْدُ على كُلِّ نِعْمَةٍ أنْعَمْتَ بِهَا عَليْنَا في قَدِيْمٍ أوْ حَدِيْثٍ، أوْ خاصَّةٍ أوْ عَامَّةٍ أوْ سِرٍ أوْ عَلانِيَةٍ او حي او ميت او شاهد او غائب .

وسيِّدُ الاستغفارِ اللَّهمَّ أنتَ ربِّي، لا إلَهَ إلَّا أنتَ، خَلقتَني وأَنا عبدُكَ، وأَنا على عَهْدِكَ ووعدِكَ ما استَطعتُ، أبوءُ لَكَ بنعمتِكَ، وأبوءُ لَكَ بذَنبي فاغفِر لي، فإنَّهُ لا يغفِرُ الذُّنوبَ إلَّا أنتَ، أعوذُ بِكَ من شرِّ ما صنعتُ، إذا قالَ حينَ يُمسي فماتَ دخلَ الجنَّةَ - أو: كانَ من أَهْلِ الجنَّةِ - وإذا قالَ حينَ يصبحُ فماتَ من يومِهِ مثلَهُ، سُبْحَانَ اللهِ وَبِحَمْدِهِ، عَدَدَ خَلْقِهِ وَرِضَا نَفْسِهِ وَزِنَةَ عَرْشِهِ وَمِدَادَ كَلِمَاتِهِ.

