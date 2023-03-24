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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

الرئيس السيسي: كل ما بنفتح شرايين بنسهل على الناس

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي

عرضت فضائية "إكسترا نيوز"، فيديو يعرض جولة تفقدية للرئيس عبد الفتاح السيسي للأعمال الإنشائية لعدد من الطرق والمحاور بالقاهرة الكبرى.

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الرئيس السيسي يعلن مفاجأة سارة لـ أهالي القاهرة الكبرى.. فيديو

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محور عبدالمجيد محمود| السيسي يتفقد الأعمال الإنشائية لطرق القاهرة.. شاهد

وأجرى الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم الجمعة جولة تفقدية تابع خلالها الأعمال الانشائية لتطوير  عدد من الطرق والمحاور بالقاهرة الكبرى ومن بينها أعمال إنشاء محور المستشار عبد المجيد محمود بطول حوالي ٧ كيلو مترات وهو من أهم المحاور الرئيسية الجارى انشاؤها بالقاهرة الكبرى.

 

وتابع الرئيس السيسي معدل تنفيذ كوبري ربط محور ياسر رزق بمنطقة المقطم بمحور الحضارات ومنها إلى مناطق كورنيش النيل.

 

كما اطمأن الرئيس السيسي على سير العمل بالطرق والمحاور بالقاهرة الكبرى، واستمع لآراء بعض العاملين بها.

 

وعلق الرئيس السيسي قائلا: "كل ما بنفتح شرايين بنسهل على الناس وبنسهل الحركة"، موجها سؤالا لأحد العاملين قائلا: "أنتوا هتخلصوا أمتى"، ليرد العامل قائلا: "في شهر أغسطس"، ليعقب الرئيس السيسي قائلا: "في شهر يوليو مثلا، لأنه هيعمل نقلة كبيرة في الحركة".

 

وينقل للمحور الحركة ناديين محور الشهيد وصولا لمنزل المقطم ومنه إلى صلاح سالم ويساهم بنقل الحركة من الكورنيش إلى المقطم.

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